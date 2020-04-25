Как при пандемии ездить из одного региона в другой: Разъяснение ГИБДД

Разъяснение опубликовано в связи с большим количеством вопросов о с движении транзитного транспорта через регионы в условиях распространения коронавируса.

Гражданам при перемещении из одного региона в другой необходимо выяснять, какие ограничения на передвижение вводят местные власти, сообщает на сайте Госавтоинспекции.

В ведомстве разъяснили, что в большинстве регионов на проезд транзитного транспорта в настоящее время ограничений нет. Однако надо помнить:

ограничения вводятся решением региональных властей, а значит въезд может быть ограничен не только на уровне субъекта, но и на уровне отдельных городов и населённых пунктов.

Поэтому перед поездкой необходимо внимательно изучить всю информацию на официальных сайтах органов власти тех регионов, через которые пройдет маршрут. Как правило, там же публикуются схемы проезда или объезда для транзитного транспорта.

Необходимо пользоваться только оперативной информацией, поскольку ситуация в том или ином регионе, городе, населенном пункте может изменяться ежесуточно в зависимости от осложнения или улучшения эпидемиологической обстановки.

Важно при себе иметь все необходимые документы (не только паспорта и документы на автомобиль, но и, например, справки о временной регистрации в другом городе, трудовой договор и пр. – в зависимости от ситуации). Если есть возможность справку о том, что человек не инфицирован и не является носителем вируса.

Госавтоинспекция обращает внимание, что все поездки следует осуществлять только в случае крайней необходимости. Если есть возможность их избежать, оставайтесь дома и соблюдайте режим самоизоляции.

Гражданам, планирующим в ближайшее время регистрацию транспортных средств, сдачу экзаменов или обмен водительских удостоверений, рекомендуется принимать решение о необходимости получения государственных услуг по линии Госавтоинспекции с учетом обстановки, складывающейся в регионе проживания, исключив при этом нарушение установленного режима ограничительных мероприятий.

В настоящее время имеется возможность отложить решение этих вопросов. Тем не менее в каждом случае обращения государственные услуги будут предоставлены в установленном порядке по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 275 «О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации» российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 г. включительно, являются действительными на территории Российской Федерации до их замены в порядке, который будет определен ведомственным нормативным правовым актом.