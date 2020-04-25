Полуночные окна Тулы: 60 уютных, ламповых фото

Ночные окна, как лица: тёмные, светлые, открытые всему миру и не скрывающие никаких тайн или подернутые вуалью штор.

Полночные окна особенно таинственны и наполнены магией домашнего уюта. Теплые желтые, холодные синие, с цветами на подоконнике или лаконично пустые, с жалюзи или пышными шторами, безлюдные или с силуэтами людей, ведущих откровенные ночные разговоры. За каждым окном прячется своя история.

Наш фотограф Дмитрий Дзюбин прогулялся в полночь по ночному городу и сделал уютный фоторепортаж многоликих тульских окошек.