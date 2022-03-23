Тульским предпринимателям в прямом эфире расскажут о мерах поддержки бизнеса
На вопросы ответит директор тульского центра «Мой бизнес».
25 марта в 13.30 в группе «Объясняем.Тульская область» соцсети «ВКонтакте» пройдет прямой эфир «О мерах поддержки бизнеса в Тульской области». На вопросы ответит директор центра «Мой бизнес» Светлана Борисовна Квасова.
Задать вопрос специалисту или предложить тему также можно в комментариях к указанному посту.
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