Как тульский бизнес сможет сэкономить на безналичных платежах

С 18 апреля по 31 августа 2022 года комиссия за эквайринг для компаний, которые продают социально значимые товары и услуги, будет составлять не более 1%. Такое ограничение ввел Банк России. Данная мера должна помочь бизнесу снизить издержки.

Пониженным тарифом смогут воспользоваться магазины продуктов, товаров повседневного спроса, аптеки и автозаправки. Также он будет доступен компаниям, которые оказывают услуги медицины, образования, связи, ЖКХ, туризма. С полным списком организаций, для которых снизят комиссию за эквайринг, можно ознакомиться по ссылке

При этом у торговых точек есть альтернатива платежам банковскими картами — Система быстрых платежей. О преимуществах расчета с клиентами через СБП и безопасности сервиса, рассказал эксперт Отделения Тула Банка России Владимир Пылаев на встрече с предпринимателями. Мероприятие проходило онлайн на площадке центра «Мой бизнес». Комиссия при использовании СБП составляет не более 0,7%, а в некоторых случаях и меньше.

- В регионе сервис СБП востребован не только у граждан, переводящих деньги близким и друзьям, но и у бизнеса. Во многих торговых точках появилась возможность моментальной оплаты через QR-код СБП. Удобство такого способа расчета оценили и предприниматели, и клиенты, — отметил Владимир Пылаев.

Кроме того, до 1 июля 2022 года продлена программа компенсации комиссий при использовании СБП для компаний, которые входят в реестр малых и средних предприятий.

Работает она так: в первую неделю каждого месяца задействованные в программе банки передают в Минэкономразвития данные о количестве операций предприятий и об уплаченной ими комиссии за прием платежей с помощью СБП. В течение 20 рабочих дней деньги на компенсации поступают в банки, а оттуда не более чем за пять дней их перечисляют бизнесу.