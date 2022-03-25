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Какие меры поддержки в Тульской области могут получить экспортеры

Какие меры поддержки в Тульской области могут получить экспортеры

В регионе создана подкомиссия по внешнеэкономической деятельности и логистике.

По поручению губернатора Алексея Дюмина для оказания помощи экспортерам в рамках Штаба по обеспечению социально-экономической стабильности в Тульской области создана подкомиссия по внешнеэкономической деятельности и логистике.

- В этом году региональный Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) должен сохранить продуктовую линейку и при этом переориентировать предпринимателей на экспорт в страны, не присоединившиеся к санкциям. Мы упростили получение услуг ЦПЭ, уменьшив перечень требуемых документов. Срок рассмотрения заявок сокращен до одного рабочего дня, — сообщила руководитель подкомиссии Дарья Медведева.

По ее словам, активно внедряются новые меры поддержки экспортеров. Две из них уже реализуются. 90% затрат экспортеров на проведение экспертизы для получения сертификата происхождения товара СТ-1 финансирует Центр «Мой Бизнес». А затраты на перевозку продукции всеми видами транспорта субсидируются на 80%.

Региональный Центр поддержки экспорта продолжает оказывать комплексную государственную поддержку бизнеса Тульской области, которая включает в себя:

  • поиск и подбор иностранного покупателя;
  • организацию участия предпринимателей в международных выставках;
  • организацию и проведение международных бизнес-миссий;
  • содействие в размещении на международных электронных площадках;
  • сопровождение экспортного контракта;
  • проведение экспортных образовательных семинаров «Жизненный цикл экспортного проекта» (участие бесплатное) в очном формате;
  • реализацию акселерационной программы «Экспортный форсаж» (участие бесплатное);
  • софинансирование в получении международных сертификатов (расходы ЦПЭ составляют не более 80% затрат на оказание услуги.

Сообщить о проблемах и получить консультацию по внешнеэкономической деятельности экспортеры могут по телефону горячей линии ЦПЭ: +7 (4872) 25-98-33.

Сюжет: Бизнес, живи!
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