Какие меры поддержки в Тульской области могут получить экспортеры

В регионе создана подкомиссия по внешнеэкономической деятельности и логистике.

По поручению губернатора Алексея Дюмина для оказания помощи экспортерам в рамках Штаба по обеспечению социально-экономической стабильности в Тульской области создана подкомиссия по внешнеэкономической деятельности и логистике.

- В этом году региональный Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) должен сохранить продуктовую линейку и при этом переориентировать предпринимателей на экспорт в страны, не присоединившиеся к санкциям. Мы упростили получение услуг ЦПЭ, уменьшив перечень требуемых документов. Срок рассмотрения заявок сокращен до одного рабочего дня, — сообщила руководитель подкомиссии Дарья Медведева.

По ее словам, активно внедряются новые меры поддержки экспортеров. Две из них уже реализуются. 90% затрат экспортеров на проведение экспертизы для получения сертификата происхождения товара СТ-1 финансирует Центр «Мой Бизнес». А затраты на перевозку продукции всеми видами транспорта субсидируются на 80%.

Региональный Центр поддержки экспорта продолжает оказывать комплексную государственную поддержку бизнеса Тульской области, которая включает в себя:

поиск и подбор иностранного покупателя;

организацию участия предпринимателей в международных выставках;

организацию и проведение международных бизнес-миссий;

содействие в размещении на международных электронных площадках;

сопровождение экспортного контракта;

проведение экспортных образовательных семинаров «Жизненный цикл экспортного проекта» (участие бесплатное) в очном формате;

реализацию акселерационной программы «Экспортный форсаж» (участие бесплатное);

софинансирование в получении международных сертификатов (расходы ЦПЭ составляют не более 80% затрат на оказание услуги.

Сообщить о проблемах и получить консультацию по внешнеэкономической деятельности экспортеры могут по телефону горячей линии ЦПЭ: +7 (4872) 25-98-33.