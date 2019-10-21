Бьет муж? Закон о домашнем насилии разрешит выгонять виновного из дома

Президентский Совет по правам человека (СПЧ) подготовил законопроект, в котором предлагает закрепить понятие «семейно-бытовое насилие» и права пострадавших от него. Предложения СПЧ станут основой законопроекта «Об основах системы профилактики домашнего насилия в Российской Федерации», который разрабатывают в Свете Федерации по поручению Валентины Матвиенко.

Семейно-бытовым насилием предлагается считать умышленное противоправное действие или бездействие либо угрозы в отношении близких родственников или их имущества.

Положения законопроекта распространяются не только на формальных родственников, но и на всех проживающих совместно, а также бывших супругов и усыновленных детей.

Вводится понятие профилактики семейно-бытового насилия: предупреждение и пресечение насилия, его выявление и устранение его условий.

Закон призван обеспечить защиту прав жертв насилия, дать им возможность психологической реабилитации и помочь с социальной адаптацией. Правом на защиту смогут пользоваться жертвы насилия или третьи лица, если есть основания полагать, что правонарушитель может причинить им вред.

Заниматься профилактикой насилия предлагается федеральным, региональным и местным органам власти, следственным органам и комиссиям по делам несовершеннолетних.



Жертвам насилия предлагается выдавать защитные ордера, которые:

запрещают преследователю приближаться к пострадавшему;

вводят для нападавшего необходимость пройти специализированную психологическую программу;

в исключительных случаях обязывают нападавшего покинуть место совместного жительства и передать пострадавшему его личное имущество и документы, а также возместить имущественный и моральный вред;

обязывают нападавшего возместить жертве расходы на оплату консультирования или пребывания во временном жилом помещении.

Ордера будут двух типов — судебные и внесудебные (их сможет выдавать полиция). При наличии такого ордера нарушителю будет запрещено приближаться к жертве ближе, чем на 10 м. Он также будет обязан являться в органы внутренних дел для профилактических бесед до четырех раз в месяц.

Работа над законопроектом должна быть завершена уже к 1 декабря.

В преддверии слушаний член СПЧ, доцент Института общественных наук РАНХиГС, сопредседатель временной рабочей группы по разработке законодательства о профилактике домашнего насилия, известный политолог Екатерина Шульман дала интервью агентству Росбалт, где рассказала о проекте закона о профилактике домашнего насилия:

Екатерина Шульман - В странах, в которых женщина реально определяет жизнь семьи, ее права слабо защищены — но там вообще ничьи права не особенно защищены. Уровень насилия и убийств в таких обществах в целом высок. То, что мы называем патриархальной моделью, является моделью не всевластия и счастья мужчин, а всеобщего бесправия и диффузного насилия. Любая социальная норма поддерживается и распространяется женщинами, которые воспитывают детей и рассказывают им, что хорошо, а что плохо. В обществах с высоким уровнем насилия и вообще с жестокими социальными нормами, на женщин возлагается обязанность индоктринации детей и контроля над другими женщинами посредством инструментов сплетни, травли и шейминга. Наш вариант проекта я бы назвала минималистическим. Законопроект не ставит своей задачей искоренить домашнее насилие и инсталлировать в Российской Федерации всеобщее семейное счастье. Его цель — ввести в законодательство само понятие домашнего насилия и некоторые другие термины, которых сейчас не существует в российском правовом поле.

Яна Душакова, юрист, руководитель бракоразводного центра «Дистанция», считает, что должна существовать перспектива уголовного преследования домашнего тирана:

Яна Душакова - Мне приходится часто слышать истории о семейных тиранах и основной причиной, которая побуждает женщину молчать - это страх последствий, страх, сделать те вещи, которые создадут для неё ситуацию новой опасности. Поэтому я абсолютно убеждена, что в России должен быть предусмотрен механизм защиты женщины, если она решится написать заявление в полицию. Помимо этого должна существовать перспектива уголовного преследования, которая остановит насильника. Не спорю, сейчас существуют реабилитационные центры и для жертв, и даже для агрессоров, это неплохо, но недостаточно. Просто профилактические меры не помогут, здесь нужна поддержка уголовной юрисдикции. Закон о домашнем насилии стране нужен. Ни государство, ни СМИ, ни общественность не должны самоустраняться от этой темы и удаляться от ее решения. Не должны побои и увечия быть сопоставимы по глубине ответственности со штрафом за две неправильные парковки, который насильник оплатит из семейного бюджета.

Домченко Анна, семейный психолог, президент фонда содействия развитию программ семейного благополучия и профилактики разводов «Честный разговор», в прошлом жертва домашнего насилия:

Анна Домченко - Наша страна нуждается в пристальном внимании к законам, защищающим семью и благополучие, направленных на защиту будущего поколения. О системности в демографической политике пока приходится только мечтать. Общественность, которая сейчас так бурно реагирует на «громкие речи» Шульман и Матвиенко, я бы призвала задуматься и озадачить этих спикеров планом по внедрению и доработке этой темы на местах. Иначе, все, что произойдёт - это принятие закона с минимальным КПД, и кто-то опять загребет политические дивиденды на чужом горе. Как психолог я вижу большую беду в том, что СМИ и блогосфера всячески муссирует проблему в самых чёрных красках. Побитые лица женщин в кадре и перечисление числа жертв - это дополнительная реклама насилия и уничтожение института семьи. Настоящая жертва, коей я была, читая такие материалы лишь делает вывод, что насилие – норма, и ещё больше скрывает свою беду. Женщины вне брака получают сугубо негативную информацию о семейной жизни, что влияет на их размышления, стоит ли вообще идти замуж, если любящий муж может превратится в монстра. Закон в этом случае так же полезен, как подорожник для повешенного. Те, кто более других нуждается в защите права «быть в своей семье в безопасности», не доходят до психологов, до юристов, до полиции и суда, забирают заявления и оправдывают насильников. Часто обращаются, когда проблема уже критично усугублена. Мой бывший муж бил меня, и я даже родителям стыдилась рассказать об этом. Сегодня признаюсь только для того, чтобы в материале «Слободы» очередная забитая дома жена увидела дверь в новую жизнь и поняла, что закона не надо ждать! Нужно выбираться из семьи, где ты и дети не в безопасности. Это твоя ответственность и руку помощи тебе протянут. Если коротко, такие законы нужно принимать быстро, не развивая негативный флёр - это простая и дешевая часть лоббистской работы с большой последующей выгодой для инициатора законопроекта. После должен проявляться бюджет и команда, которая полностью разберёт проблему на части и наладит практическую работу на местах. В такую команду войду обязательно. Но пока я вижу только море инфоповодов и «хайпа» и очень мало практически полезных действий.

По неофициальным данным, насилие в отношении женщин в России имеет место в каждой 4-й семье. Тулячки, которые столкнулись с жестокостью в семье, делились с Myslo своими историями, тем, где они нашли помощь и защиту, как спасались из домашнего ада.

В Тульской области системное решение проблемы семейного насилия в нашем регионе началось в январе 2013 года, когда при поддержке губернатора Владимира Груздева на базе социально-реабилитационного центра № 3 был создан Кризисный центр помощи женщинам. При поддержке губернатора Алексея Дюмина в августе 2017 года в Большой Туле открылось первое в регионе стационарное отделение центра. Только за первое полугодие 2019 года в Кризисный центр по поводу жестокого обращения обратились 165 женщин (у них 247 детей).