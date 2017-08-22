новости
новости
Регистрация
В Туле открылось первое стационарное отделение Кризисного центра помощи женщинам
Фото: Myslo.ru

В Туле открылось первое стационарное отделение Кризисного центра помощи женщинам

В его стенах временный приют смогут найти 26 женщин и 16 детей.

Сегодня, 22 августа, в Большой Туле открылось первое в регионе стационарное отделение Кризисного центра помощи женщинам.

Центр существует в Тульской области с 2013 года. Его цель – оказывать комплексную социальную помощь женщинам и детям, подвергшимся психофизическому насилию, перенесшим жестокое обращение, и помощь в кризисной ситуации, с которой самостоятельно женщины справиться не могут, например, несовершеннолетние беременные девушки и мамы в кризисной ситуации в возрасте до 23-х лет.

На создание стационарного отделения у министерства труда и социальной защиты региона ушло два года.

В здании провели капитальный ремонт, подготовили жилые и учебные комнаты, закупили мебель и необходимое оборудование. Всего на проведение работ было выделено около 13 млн рублей. Основная часть средств – более 12 млн рублей – поступила из бюджета Тульской области, 300 000 рублей – грантовые средства фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 500 000 рублей – средства пожертвований от юридических и частных лиц.

В стационарном отделении расположен ряд кабинетов и помещений, в которых будет осуществляться комплексная социальная реабилитация. На первом этаже центра расположены комнаты для юных мам с детьми до 3-х лет. На втором – комнаты для многодетных мам. В оборудованном на спонсорские средства коучинг-классе будут выявляться потенциальные возможности женщин, на которые в дальнейшем они смогут опираться в определении своего жизненного пути.

В интерактивном помещении будут проводиться групповые и индивидуальные занятия с детьми и взрослыми. Также в стационарном отделении есть уникальное место – сенсорная комната – это подарок фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Там находится оборудование, которое позволит восстановить психофизическое и психоэмоциональное состояние женщин и детей, поступающих в центр.

Женщина поступает в центр кризисной помощи в острых состояниях. Чтобы провести комплексную работу, в кабинете психолога расположены кушетка и массажное кресло.

Тульская епархия подарила стационарному отделению фотогалерею «Благословенная земля Тульская» и икону Казанской Божией Матери.   

В торжественной церемонии открытия стационарного отделения Кризисного центра помощи женщинам принимали участие заместитель председателя правительства Тульской области Марина Левина, уполномоченный по правам человека в Тульской области Галина Фомина, представители Русской Православной Церкви, Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сотрудники и клиенты стационарного отделения.

Марина Левина, заместитель председателя правительства Тульской области:

Марина Левина, 

– Всего центров социальной помощи женщинам и детям в России менее 20, и только треть из них имеет стационарное отделение. Сегодня свершилось долгожданное событие: мы пытались реализовать этот проект в течение нескольких лет, но по разным причинам он не удавался.

Сейчас по инициативе губернатора Тульской области в регионе реализуется много социально значимых проектов и в сфере образования и в сфере здравоохранения и социальной защиты. Этот проект особенный. Он затрагивает очень тонкие грани человеческих взаимоотношений. Нам помогает фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, их грантовая поддержка на протяжении ряда лет помогла нам приобрести оборудование и новые технологии, обучить профессионалов. Нам помогает и финансово-кредитная система, и наша Тульская епархия. При таком симбиозе и состоялся этот проект. Наша задача – защитить женщину и ее ребенка, наполнить жизненным стимулом и помочь двигаться дальше по жизненному пути. На данный момент в стационарном отделении уже находятся три подопечные мамы с совсем маленькими детьми.

Эвелина Шубинская, директор Кризисного центра помощи женщинам:

Эвелина Шубинская

– Пребывание женщины в стационарном отделении социальной реабилитации – это не просто передышка, не просто остановка во времени. Наша задача – помочь женщине осознать свои сильные стороны, свои ресурсы, оглянуться назад и проанализировать свой предыдущий опыт, задуматься над тем, что она хочет взять в будущее, а что оставить.

Женщина в стационарном отделении социальной реабилитации получает помощь профессионалов разного профиля: социальных работников, психологов, социальных педагогов.

Мы рассматриваем себя как старт, как плацдарм для женщины, которая пойдет вперед, будет ответственна за свою жизнь, за жизнь своего ребенка и в свою очередь будет тоже помогать и поддерживать тех, кто оказался в трудной ситуации.

 

Сейчас в стационарном отделении центра смогут найти приют 26 женщин и 16 детей в возрасте от 0 до 18 лет.

Чтобы попасть в стационарное отделение центра, нужно обратиться в службу экстренного реагирования кризисного центра помощи по адресу: Тула, ул. Демонстрации, 11 или по телефону 8(4872) 56-46-36 (круглосуточный телефон доверия).

Сразу после обращения на помощь женщине приходят специалисты для оказания экстренной помощи, которые принимают решение по поводу ее дальнейшего сопровождения. После этого на транспорте центра женщину вместе с ребенком доставляют в стационарное отделение, где она размещается и определяется дальнейшая программа ее сопровождения.

Для обращения за помощью в центр нужен только паспорт. Необходимый комплект документов помогают собрать специалисты Кризисного центра.

 

В Кризисный центр поступают женщины в острых состояниях, пострадавшие от физического насилия со стороны своих мужей или партнеров. Для обеспечения безопасности мы не будем раскрывать адрес стационарного отделения центра.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:19 +4
Другие статьи по темам
Событие
Открытие стационарного отделения кризисного центра помощи женщинам
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Алексине осудили бывшего депутата Тульской облдумы
В Алексине осудили бывшего депутата Тульской облдумы
На Косой Горе на Орловском шоссе на месяц ограничат движение транспорта
На Косой Горе на Орловском шоссе на месяц ограничат движение транспорта
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.