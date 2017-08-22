В Туле открылось первое стационарное отделение Кризисного центра помощи женщинам

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Сегодня, 22 августа, в Большой Туле открылось первое в регионе стационарное отделение Кризисного центра помощи женщинам.

Центр существует в Тульской области с 2013 года. Его цель – оказывать комплексную социальную помощь женщинам и детям, подвергшимся психофизическому насилию, перенесшим жестокое обращение, и помощь в кризисной ситуации, с которой самостоятельно женщины справиться не могут, например, несовершеннолетние беременные девушки и мамы в кризисной ситуации в возрасте до 23-х лет.

На создание стационарного отделения у министерства труда и социальной защиты региона ушло два года.

В здании провели капитальный ремонт, подготовили жилые и учебные комнаты, закупили мебель и необходимое оборудование. Всего на проведение работ было выделено около 13 млн рублей. Основная часть средств – более 12 млн рублей – поступила из бюджета Тульской области, 300 000 рублей – грантовые средства фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 500 000 рублей – средства пожертвований от юридических и частных лиц.

В стационарном отделении расположен ряд кабинетов и помещений, в которых будет осуществляться комплексная социальная реабилитация. На первом этаже центра расположены комнаты для юных мам с детьми до 3-х лет. На втором – комнаты для многодетных мам. В оборудованном на спонсорские средства коучинг-классе будут выявляться потенциальные возможности женщин, на которые в дальнейшем они смогут опираться в определении своего жизненного пути.

В интерактивном помещении будут проводиться групповые и индивидуальные занятия с детьми и взрослыми. Также в стационарном отделении есть уникальное место – сенсорная комната – это подарок фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Там находится оборудование, которое позволит восстановить психофизическое и психоэмоциональное состояние женщин и детей, поступающих в центр.

Женщина поступает в центр кризисной помощи в острых состояниях. Чтобы провести комплексную работу, в кабинете психолога расположены кушетка и массажное кресло.

Тульская епархия подарила стационарному отделению фотогалерею «Благословенная земля Тульская» и икону Казанской Божией Матери.

В торжественной церемонии открытия стационарного отделения Кризисного центра помощи женщинам принимали участие заместитель председателя правительства Тульской области Марина Левина, уполномоченный по правам человека в Тульской области Галина Фомина, представители Русской Православной Церкви, Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сотрудники и клиенты стационарного отделения.

Марина Левина, заместитель председателя правительства Тульской области:

Марина Левина, – Всего центров социальной помощи женщинам и детям в России менее 20, и только треть из них имеет стационарное отделение. Сегодня свершилось долгожданное событие: мы пытались реализовать этот проект в течение нескольких лет, но по разным причинам он не удавался. Сейчас по инициативе губернатора Тульской области в регионе реализуется много социально значимых проектов и в сфере образования и в сфере здравоохранения и социальной защиты. Этот проект особенный. Он затрагивает очень тонкие грани человеческих взаимоотношений. Нам помогает фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, их грантовая поддержка на протяжении ряда лет помогла нам приобрести оборудование и новые технологии, обучить профессионалов. Нам помогает и финансово-кредитная система, и наша Тульская епархия. При таком симбиозе и состоялся этот проект. Наша задача – защитить женщину и ее ребенка, наполнить жизненным стимулом и помочь двигаться дальше по жизненному пути. На данный момент в стационарном отделении уже находятся три подопечные мамы с совсем маленькими детьми.

Эвелина Шубинская, директор Кризисного центра помощи женщинам:

Эвелина Шубинская – Пребывание женщины в стационарном отделении социальной реабилитации – это не просто передышка, не просто остановка во времени. Наша задача – помочь женщине осознать свои сильные стороны, свои ресурсы, оглянуться назад и проанализировать свой предыдущий опыт, задуматься над тем, что она хочет взять в будущее, а что оставить. Женщина в стационарном отделении социальной реабилитации получает помощь профессионалов разного профиля: социальных работников, психологов, социальных педагогов. Мы рассматриваем себя как старт, как плацдарм для женщины, которая пойдет вперед, будет ответственна за свою жизнь, за жизнь своего ребенка и в свою очередь будет тоже помогать и поддерживать тех, кто оказался в трудной ситуации.

Сейчас в стационарном отделении центра смогут найти приют 26 женщин и 16 детей в возрасте от 0 до 18 лет.

Чтобы попасть в стационарное отделение центра, нужно обратиться в службу экстренного реагирования кризисного центра помощи по адресу: Тула, ул. Демонстрации, 11 или по телефону 8(4872) 56-46-36 (круглосуточный телефон доверия).

Сразу после обращения на помощь женщине приходят специалисты для оказания экстренной помощи, которые принимают решение по поводу ее дальнейшего сопровождения. После этого на транспорте центра женщину вместе с ребенком доставляют в стационарное отделение, где она размещается и определяется дальнейшая программа ее сопровождения.

Для обращения за помощью в центр нужен только паспорт. Необходимый комплект документов помогают собрать специалисты Кризисного центра.

В Кризисный центр поступают женщины в острых состояниях, пострадавшие от физического насилия со стороны своих мужей или партнеров. Для обеспечения безопасности мы не будем раскрывать адрес стационарного отделения центра.