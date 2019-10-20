«Тулица-2» в третьем туре сыграла с «Северянкой-2»

Фото пресс-службы ВК "Тулица".

20 октября состоялся ответный матч третьего тура чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «Б» — «Тулица-2» встречалась с «Северянкой-2». Первый матч тулячки выиграли со счетом 3:1.

Вторая игра получилась интересной и напряженной, но удача оказалась на стороне соперниц тульской команды. Счет матча — 0:3 (21:25, 22:25, 20:25).

Главный тренер ВК «Тулица-2» Екатерина Осичкина прокомментировала поединок и тур в целом:

- Хороший результат. Не хватает немного уверенности в своих силах и возможностях. Сделаем работу над ошибками и будем стараться свести их к минимуму, — цитирует тренера клубная пресс-служба.

Напомним, после трех туров «Тулица-2» занимает третью строчку турнирной таблицы с шестью победами.

Следующие туры чемпионата будут для тульской команды выездными. 31 октября и 1 ноября в Пензе наша молодежка сыграет с местным ВК «Университет-Визит». 3 и 4 ноября «Тулицу-2» в Самаре ждет ВК «Искра-АМОНД».

13 и 14 ноября тулячки в Воронеже сыграют с одноименным клубом. А 16 и 17 ноября – с командой «Рязань-РГУ».