В Туле рядом с речкой образовалась стихийная свалка
Бытовой мусор лежит на площади в несколько десятков метров.
В редакцию Myslo обратился житель Пролетарского округа Тулы. По его словам, он случайно наткнулся на стихийную свалку, которая находится на берегу реки Тулица, в лесополосе, примерно напротив дома №2-а по ул. Гармонной (координаты 54.205803, 37.635962).
На свалке преимущественно бытовой мусор, разбросанный на территории размером около 8 на 10 метров. Выглядит она достаточно давней.
Myslo передал информацию о свалке в городскую администрацию.
Напомним, это не первый раз, когда в данном районе находят незаконную свалку. В прошлом году на противоположном берегу Тулицы была обнаружена многолетняя свалка строительного мусора.
Впоследствии Myslo стало известно, что на протяжении года на эту территорию свозил отходы индивидуальный предприниматель, работающий по контракту с управляющими компаниями, а также предприятиями коммунального комплекса. Договоры он заключал на предоставление в аренду грузовой техники, а также вывоз строительных отходов.
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