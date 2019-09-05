В Туле рядом с речкой образовалась стихийная свалка

Бытовой мусор лежит на площади в несколько десятков метров.

В редакцию Myslo обратился житель Пролетарского округа Тулы. По его словам, он случайно наткнулся на стихийную свалку, которая находится на берегу реки Тулица, в лесополосе, примерно напротив дома №2-а по ул. Гармонной (координаты 54.205803, 37.635962).

На свалке преимущественно бытовой мусор, разбросанный на территории размером около 8 на 10 метров. Выглядит она достаточно давней.

Myslo передал информацию о свалке в городскую администрацию.

Напомним , это не первый раз, когда в данном районе находят незаконную свалку. В прошлом году на противоположном берегу Тулицы была обнаружена многолетняя свалка строительного мусора.