В Туле на берегу Тулицы обнаружен незаконный мусорный полигон

Свалка на берегу реки Тулицы начала появляться примерно год назад. Ее сразу заметили местные жители. Помойка росла буквально на глазах, и сейчас она растянулась уже примерно на километр.

Светлана Алимдар – Здесь раньше был ручей, он впадал в реку, теперь его засыпали мусором. Свалка только растет. В высоту она уже около трех метров, – рассказывает жительница Пролетарского округа Светлана Алимдар. – Раньше тут было хорошо, я с ребенком приходила сюда гулять. Теперь же это помойка, от которой еще и дурно пахнет.

Сверху свалка засыпана землей и глиной, но с краю видно, что сюда на протяжении нескольких месяцев свозился строительный мусор и мусор после сноса старых строений.

С одной стороны свалка граничит с территорией, на которой складированы строительные материалы и спецтехника.

Свалка тянется вдоль забора и продолжается вдоль заброшенных дачных участков вплоть до гаражного кооператива и ул. Сызранской.

Жители опасаются, что под земляной насыпью могут скрываться куда более опасные отходы, чем строительный мусор. На этой территории много подземных ключей, которые все впадают в Тулицу.

В некоторых местах свалка добралась уже до берегов речки.

Дачники отмечают, что со стороны гаражей свалка находится уже порядка пяти лет, и всё это время ее регулярно присыпают сверху землей, пряча под ней незаконно сваленные отходы.

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