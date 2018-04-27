В Туле на берегу Тулицы обнаружен незаконный мусорный полигон
Свалка протянулась вдоль берега реки за Чулковским кладбищем.
Свалка на берегу реки Тулицы начала появляться примерно год назад. Ее сразу заметили местные жители. Помойка росла буквально на глазах, и сейчас она растянулась уже примерно на километр.
Светлана Алимдар
– Здесь раньше был ручей, он впадал в реку, теперь его засыпали мусором. Свалка только растет. В высоту она уже около трех метров, – рассказывает жительница Пролетарского округа Светлана Алимдар. – Раньше тут было хорошо, я с ребенком приходила сюда гулять. Теперь же это помойка, от которой еще и дурно пахнет.
Сверху свалка засыпана землей и глиной, но с краю видно, что сюда на протяжении нескольких месяцев свозился строительный мусор и мусор после сноса старых строений.
С одной стороны свалка граничит с территорией, на которой складированы строительные материалы и спецтехника.
Свалка тянется вдоль забора и продолжается вдоль заброшенных дачных участков вплоть до гаражного кооператива и ул. Сызранской.
Жители опасаются, что под земляной насыпью могут скрываться куда более опасные отходы, чем строительный мусор. На этой территории много подземных ключей, которые все впадают в Тулицу.
В некоторых местах свалка добралась уже до берегов речки.
Дачники отмечают, что со стороны гаражей свалка находится уже порядка пяти лет, и всё это время ее регулярно присыпают сверху землей, пряча под ней незаконно сваленные отходы.
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