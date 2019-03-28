В Туле хотят возродить вытрезвители

Ограничивать продажу — маловато

Сегодня, 28 марта, на заседании Тульской областной Думы вновь прозвучала идея о возрождении в регионе медицинских вытрезвителей. С инициативой выступил руководитель областного УМВД Сергей Галкин.

– Нужно возродить вытрезвители. И депутаты могут принять соответствующий закон. Эти учреждения необходимы, так как борьба с пьянством не ограничивается борьбой с контрафактом и ограничением продажи алкоголя. Хотя в Тульской области в прошлом году изъято левого алкоголя почти целый железнодорожный состав!

Также руководитель УМВД рассказал, что в прошлом году с улиц города полицейские подобрали более 1000 лиц в состоянии алкогольного опьянения, которые были отправлены в больницы.

Идею поддержал Александр Балберов, заместитель председателя Тульской областной Думы:

– Я хочу поддержать идею о возрождении спецучреждений для лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Готов войти в рабочую группу, которую необходимо в ближайшее время создать с привлечением представителей депутатского корпуса, правительства, СМИ, общественников. И вынести этот вопрос в русло конкретного решения. Это острая проблема. Люди умирают, особенно в зимний период. Нам нужно над этим глубоко задуматься. И, главное, не долго думать, а принять решение.

Почему закрыли вытрезвители?

Повсеместно закрывать вытрезвители в России начали 10 лет назад. Тогда они входили в систему МВД. Последнее такое учреждение закрылось в 2011 году, причем тоже в Туле. Всё это было связано с проводимой тогда реформой МВД и разграничением функций между различными ведомствами. Функцию вытрезвления сочли несвойственной милицейскому тогда еще ведомству, и с тех пор забота о подвыпивших гражданах легла на плечи медиков.

Идею возрождения «трезвяков» на федеральном уровне озвучивали с завидным постоянством примерно раз в год, и всякий раз она тонула в море более насущных проблем.

Министр внутренних дел России высказывал такую идею в 2013 году. Минздрав и МВД создавали рабочую группу по возрождению вытрезвителей, например, в 2014 году. Потом в 2015-м руководитель Минздрава Вероника Скворцова озвучила мысль, что учреждения нужны, но только не в здравоохранении. А правительство России даже заявляло о готовности возрождать «приюты для опьяневших».

Может быть, именно в Тульской области получится возродить вытрезвители? Тула для этих целей подходит как нельзя лучше: с нас всё началось, нами закончилось. Может, повторим?

из истории вопроса

Тула — родина «трезвяков»

Первый в стране вытрезвитель в России появился еще в 1902 году в Туле и назывался «Приют для опьяневших». Организовал это заведение тульский врач Федор Архангельский, дабы «дать бесплатное помещение, уход и медицинскую помощь тем лицам, которые будут подбираемы чинами полиции или иным способом на улицах Тулы в тяжелом и бесчувственно пьяном виде и которые будут нуждаться в медицинской помощи».

Пили тогда в Туле много и охотно. Поэтому инициативу доктора Архангельского немедленно поддержала Тульская Дума. Деньги на открытие и содержание «приюта для опьяневших» выделила городская казна.

В заведении организовали амбулаторию для алкоголиков и даже приют для детей пьющих родителей. В штате — фельдшер и кучер, который колесил по городу и подбирал пьяных.

Через несколько лет после открытия первого тульского «трезвяка» инициативу подхватили по всей России. А доктор Архангельский прославился и получил медаль.

После революции вытрезвители упразднили. Потом снова возродили. В ведении правоохранительных органов они находились с 40-х годов прошлого века.

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