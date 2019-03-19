19 марта: в Туле отметили 25-летие работы городского врача Архангельского

19 марта 1909 года «Тульская молва» рассказала, что по просьбе жителей Тулы городская дума решила отметить 25-летие работы в должности городского врача Федора Сергеевича Архангельского.

«С 1884 года, когда он стал главным врачом, в Туле появился городской водопровод, биологическая станция, ночлежный дом, приют для алкоголиков. Мало кто знает, что Федор Сергеевич был домашним врачом Д. Я. Ваныкина и именно по его просьбе купец пожертвовал средства на строительство Ваныкинской больницы. Благодаря опыту Архангельского в проведении судебно-медицинских экспертиз несколько десятков человек были спасены от уголовной ответственности и наказаны виновные. В знак уважения к врачу городская дума учредила в тульских четырехклассных училищах несколько стипендий в честь Ф. Архангельского».

Интересно, что совет построить Ваныкинскую больницу приписывается также ее первому главному врачу Вячеслав Петровичу Грушецкому. Вполне возможно, что Ваныкин советовался с обоими.

Федор Сергеевич Архангельский родился в Алексине, в семье священника. В 1879 году он получил звание лекаря и стал земским врачом в Тамбовской губернии. С 1881 по 1884 годы был городовым, то есть городским и земским врачом в Алексине, затем работал в Туле.

В 25-летие своей профессиональной деятельности юбиляр получил два адреса: от думы и тульского общества врачей. Коллектив больницы имени Ваныкина преподнес ему специальный жетон. Коллеги писали в своем адресе: «Благодарю вас за то, что вы высоко и авторитетно держите знамя общественника-врача, и за то, что вам принадлежит редкое умение будить общественные симпатии и внимание к нашему врачебному делу».

В ответном слове Архангельский говорил: «Да благоденствует и благоустраивается город Тула», и призывал городских деятелей к плодотворной работе на благо города.