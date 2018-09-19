19 сентября: Клиенты тульского вытрезвителя выпивали 40 бутылок пива в сутки

19 сентября 1908 г. опубликован отчет Тульского приюта для опьяневших за 1907 год. Статистику в то время собирали доскональную и публиковали ее отдельной книжечкой. Согласно отчету в 1907 году в приюте побывало 1 972 опьяневших.

Это были представители 127 профессий: чернорабочие, слесаря, портные, сапожники, полотеры, машинисты, кондукторы, кучера, няни, лакеи, кондитеры, живописцы, актеры, певчие, дьячки, диаконы, священники, газетчики, музыканты, жандарм, офицер, солдат, учитель.

Пьяные были подняты на улицах и площадях города. Бедняк, если нуждался, был накормлен, снабжен одеждой и обувью – из пожертвований тех, кто жил при приюте. На средства самого приюта выдавались только лапти.

Несмотря на благие цели, приют нес много расходов, поэтому он постоянно находился под угрозой закрытия. Арендная плата за помещение составляла 800 рублей в год. Да еще всем служащим платили, конечно, жалование. Бюджет 1908 года, скажем, составлял 4 946 рублей 7 копеек.

Пьяных подбирали на улицах города и привозили сами работники приюта. Прежде все подобранные пьяные отправлялись в губернскую земскую больницу.

По временам здесь совершались молебны, беседы, чтения, для развлечения больных допускалась игра на граммофоне. Собрали также библиотеку из 300 томов книг разнообразного содержания. Книги и журналы покупались на частные пожертвования, главным образом от председателя общества трезвости – городского головы А. Любомудрова. Он же принес в приют граммофон и 56 пластинок.

1 апреля 1905 года открыли амбулаторию для алкоголиков. До 1 января 1908 года здесь побывало 527 больных, а в местной аптеке было выдано лекарств по рецептам врача в количестве 25 606 номеров, фельдшерами проведено 13 490 впрыскиваний стрихнина и мышьяка, а врачом – 1549 внушений гипнозом. Согласно отчету о деятельности амбулатории, «из всех больных, принятых в стадии опьянения, кроме 7 умерших, все приведены в чувство и выписаны не только протрезвившимися, но и значительно оправившимися».

Статистика также свидетельствовала, что в один присест многие клиенты приюты пьют от 1 до 8 бутылок водки, а пива выпивают некоторые до 40 бутылок в сутки.