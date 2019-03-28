В Плавске «МАЗ» сбил подростка и спровоцировал массовое ДТП

Как сообщили Myslo в областном УГИБДД, 27 марта в 11.10 на 247-м км автодороги М-2 «Крым» Плавского района произошло массовое ДТП.

37-летний водитель грузовика «МАЗ 552934» с полуприцепом, по предварительной информации, не справился с управлением и совершил наезд на 13-летнего подростка. Мальчик переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

После чего «МАЗ» произвел столкновение со встречным микроавтобусом «Iveco», «Volkswagen Рolo» и «Кia Spectra».

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход, который получил телесные повреждения. Госпитализация не потребовалась, медпомощь подростку оказали на месте.