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Почему автобусы и маршрутки в Туле сажают пассажиров на проезжей части?
Кадр из видео.

Почему автобусы и маршрутки в Туле сажают пассажиров на проезжей части?

Речь идет об остановке «Ул. Мосина» на Советской, где обустроили специальный остановочный карман.

Тулячка Илона Луценко задается вопросом: почему водители не пользуются карманами для заезда общественного транспорта?

– Сегодня попала в район остановки «Ул. Мосина». И меня сильно удивил один факт. Чтобы не создавать помех транспорту, на дорогах сделали карманы: общественный транспорт на остановке не должен перекрывать движение. На «Ул. Мосина» остановочный карман достаточной ширины и длины. Но! За 10−15 минут, пока я ждала своей автобус, НИКТО не заехал в этот карман. Ни маршрутки, ни автобусы. Все так и толпятся на дороге, перекрывая две полосы. Я была не в час пик, поэтому пробок нет, но в обычное время это явно создает проблемы.

Илона прислала в редакцию Myslo видео, которое сняла на остановке. Смотрим:

– Ситуация и правда странная, — добавляет Илона. — При отсутствии потока явно нет «отмазки», что маршрутку или автобус не выпустят обратно на дорогу. Я думаю, просто никто не хочет заезжать в остановочный карман. Даже автобус просто встал и долго ждал, пока все не сели и не оплатили проезд. Мне как пешеходу было странно переходить карман, чтобы сесть в нужный транспорт. А люди, которые уже знают, что и как, просто стоят ближе к посадке.

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 11:00 +10
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