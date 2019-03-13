Андрей Третьяков: В Тульской области откроют центры боли

Министр здравоохранения Тульской области рассказал об основных итогах работы ведомства в 2018 году и задачах на 2019.

Все поликлиники стали бережливыми

В 2018 году все поликлиники региона перешли на «бережливые пациентоориентированные технологии». Маршрутизация в учреждениях организована таким образом, чтобы сократить очереди в регистратуру и на прием к врачу, распределить потоки пациентов. Введен единый график работы всех поликлиник в регионе – 7 дней в неделю. Проведено прикрепление жителей к тем или иным медучреждениям. Созданы патронажные службы.

– Предварительной электронной записью к врачу пользуются около 70% пациентов поликлиник. Мы начали выдавать электронные больничные. А электронные медицинские документы стали доступны пациентам в личном кабинете «Мое здоровье» на портале госуслуг. Очередей в регистратурах больше нет, как, впрочем, и самих регистратур, – заявил министр. – Процент удовлетворенности населения качеством оказания медуслуг вырос на 14,5% в 2018 году и составил 64,9%.

Кстати, по словам Андрея Третьякова, чтобы оценить уровень этой удовлетворенности, он лично общался с пациентами в регистратурах – на всех этапах реализации проекта «Бережливая поликлиника».

– Главная моя задача – поменять отношение врачей к пациентам. Сейчас жалоб на грубость и хамство медперсонала практически нет, - заявил министр. – Но мы прошли только часть пути в этом направлении. В министерстве мы создали департамент ведомственного контроля качества, выезжаем по обращениям граждан в те лечебные учреждения, на которые поступают жалобы.

Из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджету Тульской области выделены средства на укрепление материально-технической базы детских поликлиник. Закуплено 59 единиц нового оборудования для 9 детских поликлиник области, в том числе передвижные диагностические комплексы в Ленинскую, Одоевскую и Плавскую больницы. В этом году планируется переоснащение еще 10 детских поликлиник.

Что касается сельской медицины, то, по словам Андрея Третьякова, без серьезной поддержки со стороны губернатора вряд ли бы региональный минздрав достиг тех успехов, которые показал к концу года.

– Мы открыли 20 фельдшерско-акушерских пунктов, 2 врачебные амбулатории в Хомяково и Скуратово Плавского района и один офис врача общей практики в Узловой. Еще 12 ФАПов были отремонтированы. Закуплены и переданы фельдшерам 12 автомобилей повышенной проходимости. Накануне 8 Марта губернатор передал сельским медикам еще 10 автомашин. В этом году мы построим 10 новых ФАПов. И к концу года мы закроем всю потребность региона в ФАПах согласно данным геоинформационного портала. То есть во всех населенных пунктах, где должны быть ФАПы, они появятся к концу года, – пояснил министр.

Кстати, все ФАПы подключены к интернету, что позволяет использовать мобильные телемедицинские комплексы. Жители сел и деревень могут получать медицинскую консультацию врача-специалиста без выезда в районный центр.

Телемедицина – это не лечение по телевизору

По словам Андрея Третьякова, в регионе активно используется телемедицина. За 2018 год было проведено 3 359 телемедицинских сеансов. Из них 88% - это клиническое консультации пациентов, а 12% - обучение персонала.

– Телемедицина – это не лечение по телевизору, как было в прошлом веке, – пошутил министр. – Это наиболее продвинутая технология из тех, что сейчас используются. Телемедицинские установки позволяют получать консультации специалистов из медучреждений третьего, самого высокого, уровня и федеральных центров. Причем сразу, онлайн, 24 часа в сутки. Кстати, больше всего консультаций в 2018 году проведено в областной клинической больнице, в онкодиспансере и областной детской больнице.

В регионе уже работают пять мобильных телемедицинских комплексов, в этом году будут закуплены еще пять. Они позволяют получать онлайн консультации в передвижных поликлиниках.

Центр медицины катастроф

В 2018 году в Тульской области создан Территориальный центр медицины катастроф, скорой и неотложной помощи. Он объединил все станции скорой помощи региона. Все вызовы поступают в единую диспетчерскую службу, после чего передаются свободным бригадам, находящимся ближе всего к месту вызова, вне зависимости от территориальных границ районов. Служба интегрирована в систему 112 и региональную информационную систему.

– Год назад, в январе 2018 года, доля доезда скорой на вызовы до 20 минут составляла 57,2%, то есть на каждый второй вызов скорая опаздывала. К началу 2019 года этот показатель стал 78%. Доля доезда на дорожно-транспортные происшествия до 20 минут выросла за год с 78 до 97%, – пояснил Андрей Третьяков. – Недавно регион посетила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, она высоко оценила работу центра.

В 2018 году в автопарке скорой помощи появилось 13 новых машин, причем две машины класса С закуплены за счет внебюджетных средств. Износ автопарка скорой снизился с 54% до 44%.

Для снижения смертности от болезней системы кровообращения пересмотрена маршрутизация пациентов с инфарктом и инсультом. Пациента сразу транспортируют в учреждение, оснащенное по всем стандартам для качественного и своевременного оказания помощи. На базе Тульской областной клинической больницы и Новомосковской городской клинической больницы функционируют ангиографы, которые позволяют незамедлительно оказать помощь и спасти жизнь пациенту.

– Пациентов с инфарктами и инсультами везут именно туда, где им окажут высокотехнологичную помощь. В 2018 году мы закупили еще один ангиограф для областной больницы. 2686 коронарографий и более 1500 стентирований выполнено в 2018 году. И это всё – спасенные жизни! – пояснил министр.

Кстати, благодаря новому агниографу в этом году была проведена первая тромбоэкстракция – пациенту не только спасли жизнь, но и спасли от глубокой инвалидности.

– Смертность от болезней системы кровообращения за год снизилась на 12%. Мы сохранили жизнь 1341 пациенту. Показатель смертности от заболеваний этой группы составил 664,4 на 100 000 жителей в 2018 году против 749,4 в 2017-м. Смертность от инфаркта миокарда в 2018 году по сравнению с 2017-м снизилась на 12,3%. Показатель смертности составляет 32,2 на 1 тыс. человек против 36,5 в 2017 году, – привел данные Андрей Третьяков.

По предварительным данным, в 2018 году в Тульской области общая смертность снизилась на 2,3%. То есть показатель смертности снизился с 16,5 до 16.2.

Прокомментировал министр и сообщение РБК о росте смертности в Тульской области от ВИЧ и гепатитов – по предварительным данным, от этих инфекций в 2018 году умерли 163 человека против 146 годом ранее.

– В России смертность от ВИЧ на 100 тысяч жителей в 2016 году составляла 12,7, в 2017 году - 13,7, данных за 2018 год пока нет. В Тульской области эти показатели соответственно 9,4 в 2016 году, 8,6 – в 2017 году и 8,2 в 2018 году. Наши показатели ниже российских и уменьшаются.

Внедрение современных методов диагностики состояния плода и матери, пересмотр маршрутизации беременных для родоразрешения и жесткий контроль за ее соблюдением – все это позволило снизить младенческую смертность в регионе в 2018 году на 31%. Небывалый случай, по словам министра. Впервые за всю историю младенческая смертность в Тульской области стала ниже среднероссийского показателя.

2019 – год борьбы с онкологией

В минувшем году прошло объединение всех учреждений онкологического профиля в единую онкослужбу. Теперь вся онкопомощь, где бы ни проживал пациент, оказывается Тульским онкодиспансером. Это, во-первых, гарантирует пациентам получение таргетированных препаратов. Во-вторых, все пациенты проходят консилиум врачей – для определения эффективного протокола лечения. А если в регионе нет возможности провести необходимое лечение, то пациента направляют в федеральный центр.

2019 год, по словам министра, посвящен борьбе с онкозаболеваниями. Такую задачу в ежегодном Послании поставил губернатор Алексей Дюмин.

В августе 2018 года было создано специализированное маммологическое отделение на базе областного онкодиспансера, где проходят комплексное лечение все пациенты со злокачественными новообразованиями молочных желез.

В октябре 2018 года на базе диагностического центра облбольницы начал работу маммологический центр в клинико-диагностическом центре, где все жительницы области с предопухолевыми заболеваниями и подозрением на злокачественные образованиями могут обследоваться даже без направления врача.

Из бюджета области онкодиспансеру выделено 200 млн руб. на закупку препаратов для онкобольных.

– У нас в регионе сформирован реестр онкобольных. И мы четко понимает, какое количество препаратов нам нужно для их лечения. У нас всегда есть 3-месячный запас лекарств на складе. Плюс к этому мы закладываем 10-процентный запас препаратов на случай выявления новых онкобольных, - заявил Андрей Третьяков.

В сентябре 2018 года в Тульской области стартовал проект «Онкопатруль71». Мультидисциплинарная бригада специалистов, оснащенная мобильными медицинскими комплексами, выезжает как в районные центры, так и в малые населенные пункты.

– В этом году мы создадим три амбулаторных онкологических центра в рамках единой структуры онкослужбы – в Туле, Новомосковске и Щекино. В 2020 году откроем еще два центра – в Алексине и Ефремове. Мы закупаем новое оборудование для этих центров, например, для онкодиспансера – современный линейный ускоритель в первой половине 2019 года, а для Новомосковской больницы – в 2020 году.

По поручению губернатора минздрав приступил к разработке проектно-сметной документации для строительства нового областного онкологического центра.

– Тех площадей, которые мы сейчас имеем для оказания онкологической помощи, недостаточно. Сейчас мы подбираем земельный участок для строительства нового онкоцентра и готовим материалы для его проектирования. Этот центра, по моему мнению, крайне необходим региону, – пояснил министр.

Где именно будет располагаться новый онкоцентр, еще не определено. Скорее всего, рядом с уже действующим онкодиспансером и облбольницей, где работают линейные ускорители.

Также, по словам министра, в регионе появится свой ПЭТ-центр (позитронная эмиссионная томография – активно развивающийся диагностический и исследовательский метод ядерной медицины. – прим. авт). Он заработает уже к концу этого года.

– В Тульской области мы открываем центры боли. Пока пять – там, где будут амбулаторные онкоцентры. Если понадобится – сделаем больше. Пациент не должен испытывать боль. Боль сокращает жизнь! Ее не должно быть! – заявил министр

Новые центры и высокие технологии

В этом году начинается строительство перинатального центра – бюджетная заявка одобрена на федеральном уровне. Завершается строительство палатно-боксированного и изоляционно-диагностических корпусов Тульской детской областной больницы. Их введут в эксплуатацию в этом году.

– В 2018 году мы отремонтировали пять поликлиник. И это не косметический ремонт! В 2019 году на ремонт медучреждений выделено 450 млн. руб. Будут отремонтированы 10 поликлиник за счет бюджета и еще пять за внебюджетные средства. После окончания работ это будут уже совсем иного уровня комфорта учреждения. Например, в областном тубдиспансере будут отремонтированы входная группа, отделения 1 и 2 этажей.

В 2018 году высокотехнологичную медпомощь оказали 11 581 жителю области, в том числе в клиниках региона – более 6 тысяч. В декабре 2018 года в Тульской области была впервые проведена успешная операция по трансплантации почки от человека к человеку.

А что с кадрами?

По словам Андрея Третьякова, за 2018 год в медучреждения региона пришло 311 новых врачей, 104 из них – молодые специалисты. По программе «Земский доктор» для работы на селе привлечено 39 врачей и 6 фельдшеров.

– В 2018 году мы существенно повысили зарплату всем категориям медработников. Например, средняя зарплата младшего медперсонала выросла на 50% и составляет 29997 руб., среднего медперсонала – на 22% и составляет 36492 руб, врачей – на 27% и составляет 60614 руб. Как бы мы ни оснащали поликлиники и больницы, работают там люди. Врачи, медсестры и санитарки должны получать достойную зарплату, - заявил министр.

Правда, Андрей Третьяков уточнил, что не все врачи получают одинаковую зарплату. Да и не должны получать – ведь работают все по-разному, кто-то работает на ставку, а кто-то на полторы. А за представленные цифры министр, по его словам, несет персональную ответственность.

По данным Росстата, Тульская область занимает 4 место по уровню средней заработной платы работников здравоохранения в Центральном Федеральном округе после Москвы, Московской и Калужской областей.