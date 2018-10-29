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В тульском правительстве обсудили реализацию проекта «Бережливая поликлиника»
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В тульском правительстве обсудили реализацию проекта «Бережливая поликлиника»

Эта тема стала одной из основных на еженедельном совещании под председательством Алексея Дюмина.

По словам главы областного минздрава Андрея Третьякова, основными целями проекта стали ликвидация очередей, эффективная работа регистратуры и создание комфортных условий для пациентов. С самого начала все жители области были прикреплены к поликлинике либо по месту жительства, либо по их желанию, после подачи заявления о прикреплении к медицинской организации.

Изменился и порядок записи к узким специалистам. Возможность самозаписи к ним доступна пациентам, состоящим на диспансерном учете, которые должны посещать врачей регулярно. 

Для остальных пациентов срок ожидания записи к специалистам сокращён почти вдвое – с 18 до 10 дней.

Регулирование потоков пациентов позволило ликвидировать очереди за получением карты, справки или для записи на прием.

С сентября началась организация работы с маломобильными пациентами на дому. 52 патронажные медицинские сестры поликлиник уже прошли обучение, под их наблюдением находятся 1099 пациентов – проводятся регулярные осмотры, контроль ЭКГ и анализов.

Кроме этого, Андрей Третьяков отметил, что для повышения ранней диагностики онкологических заболеваний организован автоматизированный контроль сроков обследования пациентов, находящихся в группе риска. За месяц сроки ожидания большинства обследований сократились вдвое. 

С начала года через интернет-портал «Доктор 71» к врачам удалённо записались около 400 тысяч жителей региона. За полгода получено и отработано 11500 жалоб, связанных с прикреплением населения к учреждениям здравоохранения.

Алексей Дюмин поручил Андрею Третьякову оперативно устранять все организационные проблемы с учетом обратной связи, поступающей от пациентов и медиков:

– Большое значение имеет и кадровый вопрос, работа по привлечению врачей должна вестись на постоянной основе. Кроме того, нужно подумать о системе поощрения лучших специалистов.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:02 −1
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