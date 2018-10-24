В Туле открылся маммологический центр

Фото Алексея Пирязева

В нем все женщины Тульской области могут пройти обследование за один день и совершенно бесплатно.

24 октября на базе клинико-диагностического центра Тульской областной больницы открылся маммологический центр.

Проверить его работу, поговорить с персоналом и первыми пациентами приехал министр здравоохранения Тульской области Андрей Александрович Третьяков.

Центр расположился в отдельном крыле на 4-м этаже здания «диагностики» на ул. Фр. Энгельса, 58, и работает в две смены. Здесь сделали хороший ремонт, получилось уютно, стильно и комфортно - и для пациентов и для врачей.

На входе – стойка регистрации, сотрудница проверяет запись к врачу и сопровождает пациентку к специалисту.

- От Вашей работы и доброжелательного отношения зависит настроение женщин, пришедших сюда, - подчеркнул министр.

На диванчике у кабинета сидели три женщины. Одна из них – Татьяна Михайловна Ульянова – набралась смелости и обратилась к министру:

- Спасибо Вам от всех тульских женщин за такой центр. В одном месте теперь можно за один день пройти обследование. Прекрасная идея – и прекрасное воплощение! Этот центр точно подарить многим женщинам жизнь!

В ответ Андрей Третьяков сказал, что рак – заболевание, которое можно победить, но только вместе:

- Если регулярно проходить диспансеризацию, вовремя приходить на профилактические осмотры, то болезнь можно выявить на самой ранней стадии. И вылечить ее!

- Основная задача нашего центра – ранняя диагностика патологии молочной железы и диагностика сложных случаев, - пояснил главврач Тульской облбольницы Роман Блюмин. – Каждая женщина, обратившаяся в центр, получит комплексное обследование. Здесь работают высококвалифицированные специалисты по заболеваниям молочной железы – четыре врача-онколога, два врача-рентгенолога и два врача УЗИ-диагностики.

Этот центр, по словам министра, будет принимать пациенток со всей области. И специалисты центра должны быть готовы к соответствующей нагрузке, а главврач – обеспечить достойную оплату их труда.

- Если врач центра работает на полторы ставки, то его зарплата должна быть не менее 59 тысяч рублей. А если он будет работать больше, то и зарплата должна пропорционально увеличиваться, - заявил министр.

Александр Ежиков 12 лет отработал в Тульском областном онкодиспансере врачом-химиотерапевтом. Прошел обучение и теперь работает в центре маммологом-онкологом.

- Я уже четыре дня веду прием. В нашем центре за один визит женщина может получить полное обследование молочной железы, диагноз и подробные рекомендации врача. В случае, если заболевание злокачественное, мы направляем пациентку в специализированное маммологическое отделение на базе Тульского областного онкодиспансера. Конечно, как человек, я понимаю – страшно услышать такой диагноз. Но как врач, скажу: рак молочной железы – это не приговор, современными методами диагностики и лечения его можно победить. Но для этого надо прежде всего победить страх внутри себя – не откладывать визит к врачу, если что-то беспокоит, регулярно проходить обследования.

По словам Александра Леонидовича, есть простые правила, которые надо выполнять каждой женщине. Во-первых, ежемесячное самообследование молочных желез (делается это в первую фазу месячного цикла). Во-вторых, каждая женщина до 40 лет должна делать УЗИ молочных желез, а после 40 лет один раз в два года маммографию. В-третьих,

риск онкозаболеваний снижают здоровый образ жизни, физическая активность, хороший сон, правильная еда, положительные эмоции и… любовь в семье!

Маммографию в центре делают на современном цифровом аппарате, он позволяет выявить широкий спектр патологий. По словам Андрея Третьякова, в следующем году будет закуплен еще один самый-самый современный маммограф, средства не его покупку уже заложены в бюджет Тульской области на 2019 год.

Центр оснащен и современным УЗИ-аппаратом, позволяющим одновременно с обследованием молочной железы делать пункционную биопсию - чтобы сразу проводить гистологические и цитохимические исследования.

- Процедура делается под анестезией и безболезненна для пациентки, - пояснила врач-диагност Наталья Владимировна Домарева.

Создание маммологического центра – это очередной шаг в развитие онкологической службы Тульской области.

- Сейчас с диагнозом «рак молочной железы» в Тульской области живет около 8 тысяч женщин. Ежегодно еще 800 тульским женщинам врачи ставят такой диагноз, - говорит Андрей Третьяков. -

Все женщины Тульской области должны знать: двери маммологического центра открыты для них. Обследование в центре абсолютно бесплатно!

Центр будет принимать женщин из всех населенных пунктов региона и по направлениям от участкового врача или фельдшера ФАПа, а также и без направления – если женщина решила сама пройти обследование. За один визит пациентке установят диагноз или, наоборот, снимут его.

Важно, что после постановки диагноза женщина не останется один на один с болезнью. Перед началом лечения врачебный консилиум определит этапы лечения. А после окончания курса все пациентки остаются на диспансерном наблюдении – до того момента, как диагноз будет снят окончательно.

- Мы должны знать каждую пациентку поименно - какую терапию она прошла, какой эффект дало лечение, каково самочувствия женщины. Для этого мы создаем единый областной канцерорегистр в маммологическом центре, - пояснил Андрей Третьяков. – Это современный стандарт работы онкослужбы.

На прием к маммологу в центр можно записаться через сервис «Доктор 71», а также по телефонам 8 (4872) 31-80-18, 31-86-10, 31-09-10.

О том, как работает специализированное маммологическое отделение Тульского областного онкодиспансера, рассказал врио главврача Алихан Нурмагомедович Гарунов.

Отделение открылось 10 августа 2018 года и рассчитано на 40 коек. Здесь оказывают высокотехнологическую хирургическую помощь, для каждой пациентки разрабатывается полноценная индивидуальная программа химиотерапии, лучевого лечения, таргетной и гормонотерапии.

- В маммологическом центре при подозрении на опухоль у пациентки берут образец ткани на анализ. Гистологический анализ выполняется на базе Тульской облбольницы в течение 2-3 дней. Если выявляются онкоклетки, то назначается иммуногистохимический анализ. На него требуется 7 дней. Этот анализ позволяет определить генные мутации и подобрать правильную таргетную терапию. То есть такие препараты, которые «убивают» раковые клетки и не действуют на здоровые, - пояснил Алихан Гарунов.

В эти 7 дней пациентка проходит дополнительные исследования, необходимые для госпитализации и возможной хирургической операции. И как только готов результат иммуногистохимического исследования, собирается консилирум – чтобы определить план лечения.

- Сейчас мы внедряем систему fast treck (быстрый путь в пер. с англ.) – это углубленная подготовка пациента в предоперационном периоде в сочетании с активной послеоперационной реабилитацией. То есть пациентку могут прооперировать в день обращения, и время пребывания ее в стационаре сокращается с 14 дней до 7 дней.

По словам Алихана Гарунова, в отделении есть современный линейный ускоритель для лучевой терапии. А специалисты-физики делают 3D-моделирование органа, чтобы облучению подвергалась сама опухоль, а соседние органы и ткани не страдали.

- Мы работаем над тем, чтобы проводить как можно больше органосберегающих операций. Но не все зависит от врача – зачастую пациентки поступают к нам на такой стадии, что спасти орган уже невозможно. В планах отделения – протезирование и пластика молочной железы.

Тимур Романович Аскаров - хирург-онколог высшей квалификационной категории – работал 15 лет в хирургическом отделении №1 Тульского онкологического диспансера. Сейчас возглавил специализированное маммологическое отделение этого диспансера. Кстати, знаменитый заведующий отделением опухолей головы и шеи онкодиспансера, заслуженный врач РФ Сунат Исматович Аскаров – его родной дядя.

- Рак молочный железы занимает первое место в структуре всех онкопатологий у женщин. Создание отделения позволяет прицельно заниматься именно этой патологией. Если консилиум принимает решение, что лечение начинается с операции, пациентка поступает в наше отделение. Никаких очередей в отделении нет. Через 2-3 дня после консилиума мы госпитализируем женщин.

По словам Тимура Аскарова, доля органосохраняющих операций составляет 30% от всех оперативных вмешательств. Сразу после операции пациенток консультируют врачи-химиотерапевты и специалисты лучевой терапии. И первые курсы терапии женщины получают в этом отделении. А после выписки им выдают карту-расписание с последующими курсами и консультациями. Таким образом соблюдается преемственность и непрерывность лечения вплоть до выздоровления.

- В среднем после полного курса лечения 5-летняя выживаемость составляет 67%. А у пациенток с ранними стадиями этот процент очень высокий – до 97%, - говорит Тимур Аскаров. Он, как и все его коллеги, считает, рак молочной железы – не приговор!