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После жалоб пациентов в тульской больнице сняли с должности администратора

После жалоб пациентов в тульской больнице сняли с должности администратора

В региональном минздраве проверили жалобу пациентов на медицинский персонал поликлиники ГУЗ «Городская больница №11 г. Тулы».

Люди утверждают, что медсестры ведут себя грубо, руководство больницы отсутствует на рабочем месте.

– В данной поликлинике рабочей группой министерства здравоохранения региона начато внедрение проекта «Бережливая поликлиника». Действительно, факты, указанные в обращении, частично подтвердились.

Администратором зала работала сестра-хозяйка. Ее уже отстранили от исполнения данных обязанностей.

В поликлинике провели генеральную уборку, вкрутили недостающие и перегоревшие лампочки, организовали более эффективную работу регистратуры. Будем решать и кадровые вопросы. Главному врачу учреждения поставлен срок реализации 1-го этапа проекта «Бережливая поликлиника» — до 1 марта, — сообщили в минздраве.

Кроме того, туляки раскритиковали внешний вид больницы, в частности то, что фасад находится в аварийном состоянии (см. заглавное фото новости).

– Фасад стационарного корпуса не ремонтировался более 10 лет. Подготовлена сметная документация для ремонта. В здании находятся: травматологический пункт, хирургическое, неврологическое, терапевтическое и травматологическое отделения, отделение реанимации. За период 2013-2015 годов был проведен ремонт внутренних помещений: хирургического и травматологического отделений, операционного блока, реанимационного отделения. Внутреннее состояние здания, инженерных сетей удовлетворительное. На сегодняшний день требуется ремонт неврологического отделения. Размещение аптечного пункта в стационарном корпусе не предусмотрено действующими нормативно-правовыми актами. Дорожки от снега уже расчищены, — сообщается на сайте министерства здравоохранения Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:56 +4
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