В Туле сотрудники ГИБДД проводят рейд «Безопасный перекресток»

Сотрудники тульской Госавтоинспекции с 13 по 22 марта проводят на дорогах города рейд «Безопасный перекрёсток», направленный на предупреждение ДТП, связанных с несоблюдением водителями правил проезда перекрестков.

Анализ дорожно-транспортной обстановки показал, что из-за таких нарушений на отдельных участках регулярно возникают заторы. В основном они связаны с проездом на запрещающий сигнал светофора и несоблюдением требований знаков приоритета. В рамках рейда инспекторы ДПС проведут профилактическую и разъяснительную работу с водителями.

Подобные мероприятия, направленные на пресечение грубых нарушений ПДД, являющихся основными причинами аварий, стабилизируют дорожно-транспортную обстановку и снижают число ДТП.