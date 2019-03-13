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В Туле сотрудники ГИБДД проводят рейд «Безопасный перекресток»

В Туле сотрудники ГИБДД проводят рейд «Безопасный перекресток»

Цель профилактического мероприятия – пресечение грубых нарушений ПДД и сокращение числа аварий.

Сотрудники тульской Госавтоинспекции с 13 по 22 марта проводят на дорогах города рейд «Безопасный перекрёсток», направленный на предупреждение ДТП, связанных с несоблюдением водителями правил проезда перекрестков.

Анализ дорожно-транспортной обстановки показал, что из-за таких нарушений на отдельных участках регулярно возникают заторы. В основном они связаны с проездом на запрещающий сигнал светофора и несоблюдением требований знаков приоритета. В рамках рейда инспекторы ДПС проведут профилактическую и разъяснительную работу с водителями.

Подобные мероприятия, направленные на пресечение грубых нарушений ПДД, являющихся основными причинами аварий, стабилизируют дорожно-транспортную обстановку и снижают число ДТП.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:16 +1
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