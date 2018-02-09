Вероника Скворцова: Проект «Бережливая поликлиника» в Туле дал прекрасные результаты

Первой точкой, куда отправилась министр вместе с главой региона, стал буквально на днях открытый фельдшерско-акушерский пункт в селе Частое Большой Тулы. Это один из пяти фельдшерских здравпунктов с жильем для медработников, построенных и введенных в эксплуатацию на территории Тульской области в 2018 году.

Затем Вероника Скворцова в сопровождении губернатора Тульской области Алексея Дюмина посетила Детскую инфекционную больницу №2 Тулы, где ознакомилась с реализацией проекта «Бережливая поликлиника».

Напомним, что мы писали об открытии этого учреждения, когда его проинспектировал министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков.

Проект «Бережливая поликлиника» в Тульской области внедряется комплексно. Уже проведено обучение медицинского персонала. Учреждения приводятся в порядок, в том числе за счет привлеченных средств. Так, поликлиника №2 была полностью отремонтирована на внебюджетные средства.

Вероника Скворцова и Алексей Дюмин осмотрели кабинет «Здоровое детство», кабинет педиатра, комнату кормления детей, колл-центр, пообщались с медицинским персоналом и родителями маленьких пациентов.

- Мы начали внедрение проекта с выстраивания работы регистратуры. Теперь посетителей встречает администратор зала и маршрутизирует их согласно цели визита. Постоянный сотрудник помогает записаться через инфомат, - сообщила гостям и.о. главврача больницы Саида Акавова.

Она также пояснила, что прием заболевших детей организован в отдельном блоке-фильтре с отдельным входом, а здоровые дети направляются в кабинет «Здоровое детство».

Для профосмотра в поликлинике выделен специальный приемный день. Для полного охвата детей первого года жизни внедрен автографик работы всех узких специалистов. Все это позволяет за одно-два посещения полностью проходить профилактический осмотр.

Особое внимание уделено созданию комфортных условий для родителей с грудными детьми: оборудована комната для кормления, где можно переодеть и покормить ребенка, подогреть питание. Также организованы зоны комфортного пребывания для детей старшего возраста с родителями. Созданы условия для маломобильных групп пациентов. Рабочее пространство медиков организовано по единому принципу – рационально и эргономично.

Вероника Скворцова напомнила, что развитие первичной медицинской помощи – сейчас приоритетное направление для всего здравоохранения страны.

- Тульская область вошла в проект «Бережливая поликлиника». Я осмотрела детскую поликлинику Детской инфекционной больницы №2. Результаты прекрасные! Время ожидания в регистратуре снизилось в 7,5 раз. Нет очередей, потоки здоровых и больных детей больше не соприкасаются. Есть фильтр-кабинет для температурящих детей и кабинеты здорового ребенка, удобный инфомат, комнаты отдыха для медперсонала и зона отдыха для мам с детьми. Важно, что нет очередей и у кабинетов врачей. А сами кабинеты легко найти – тут прекрасная навигация. Чтобы сделать прививку ребенку, нужно всего 35 минут.

По словам министра, данные опросов населения показывают, что удовлетворенность оказанием первичной медицинской помощи в регионе выросла в разы и очень высока.

- В пакет демографических мер по поддержке материнства и детства, предложенный Президентов России, вошел пункт по ускоренному вовлечению детских поликлиник в проект «Бережливая поликлиника». Этот проект позволит не только внедрить сберегающие технологии, но и переоснастить все медучреждения, - добавила Вероника Скворцова.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин заверил министра, что к концу года все поликлиники в регионе будут работать по новым, сберегающим, технологиям:

- Проект «Бережливая поликлиника» - это не просто ремонт здания, - сказал губернатор. – Это, прежде всего, новый подход и организация работы. Главная цель проекта – повысить доступность и качество медицинской помощи. Мы заботимся о наших пациентов, мы сокращаем время ожидания, мы убираем очереди и бережем нервы наших пациентов. Мы создаем комфортные условия для работы медикам, что тоже очень важно. Ремонт в поликлинике детской инфекционной больницы №2 был сделан на внебюджетные средства. Мы находим свои источники и обязательно входим в федеральные программы, чтобы до конца года все поликлиники работали по новым стандартам «Бережливой поликлиники».