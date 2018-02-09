новости
новости
Регистрация
Вероника Скворцова: Проект «Бережливая поликлиника» в Туле дал прекрасные результаты

Вероника Скворцова: Проект «Бережливая поликлиника» в Туле дал прекрасные результаты

9 февраля министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова с рабочим визитом посетила Тулу.

Первой точкой, куда отправилась министр вместе с главой региона, стал буквально на днях открытый фельдшерско-акушерский пункт в селе Частое Большой Тулы. Это один из пяти фельдшерских здравпунктов с жильем для медработников, построенных и введенных в эксплуатацию на территории Тульской области в 2018 году.

Затем Вероника Скворцова в сопровождении губернатора Тульской области Алексея Дюмина посетила Детскую инфекционную больницу №2 Тулы, где ознакомилась с реализацией проекта «Бережливая поликлиника».

Напомним, что мы писали об открытии этого учреждения, когда его проинспектировал министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков. 

Проект «Бережливая поликлиника» в Тульской области внедряется комплексно. Уже проведено обучение медицинского персонала. Учреждения приводятся в порядок, в том числе за счет привлеченных средств. Так, поликлиника №2 была полностью отремонтирована на внебюджетные средства.

Вероника Скворцова и Алексей Дюмин осмотрели кабинет «Здоровое детство», кабинет педиатра, комнату кормления детей, колл-центр, пообщались с медицинским персоналом и родителями маленьких пациентов.

- Мы начали внедрение проекта с выстраивания работы регистратуры. Теперь посетителей встречает администратор зала и маршрутизирует их согласно цели визита. Постоянный сотрудник помогает записаться через инфомат, - сообщила гостям и.о. главврача больницы Саида Акавова.

Она также пояснила, что прием заболевших детей организован в отдельном блоке-фильтре с отдельным входом, а здоровые дети направляются в кабинет «Здоровое детство».

Для профосмотра в поликлинике выделен специальный приемный день. Для полного охвата детей первого года жизни внедрен автографик работы всех узких специалистов. Все это позволяет за одно-два посещения полностью проходить профилактический осмотр.

Особое внимание уделено созданию комфортных условий для родителей с грудными детьми: оборудована комната для кормления, где можно переодеть и покормить ребенка, подогреть питание. Также организованы зоны комфортного пребывания для детей старшего возраста с родителями. Созданы условия для маломобильных групп пациентов. Рабочее пространство медиков организовано по единому принципу – рационально и эргономично.

Вероника Скворцова напомнила, что развитие первичной медицинской помощи – сейчас приоритетное направление для всего здравоохранения страны.

- Тульская область вошла в проект «Бережливая поликлиника». Я осмотрела детскую поликлинику Детской инфекционной больницы №2. Результаты прекрасные!  Время ожидания в регистратуре снизилось в 7,5 раз. Нет  очередей, потоки здоровых и больных детей больше не соприкасаются. Есть фильтр-кабинет для температурящих детей и кабинеты здорового ребенка, удобный инфомат, комнаты отдыха для медперсонала и зона отдыха для мам с детьми. Важно, что нет очередей и у кабинетов врачей. А сами кабинеты легко найти – тут прекрасная навигация. Чтобы сделать прививку ребенку, нужно всего 35 минут.

По словам министра, данные опросов населения показывают, что удовлетворенность оказанием первичной медицинской помощи в регионе выросла в разы и очень высока.

- В пакет демографических мер по поддержке материнства и детства, предложенный Президентов России, вошел пункт по ускоренному вовлечению детских поликлиник в проект «Бережливая поликлиника». Этот проект позволит не только внедрить сберегающие технологии, но и переоснастить все медучреждения, - добавила Вероника Скворцова.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин заверил министра, что к концу года все поликлиники в регионе будут работать по новым, сберегающим, технологиям:

- Проект «Бережливая поликлиника» - это не просто ремонт здания, - сказал губернатор. – Это, прежде всего, новый подход и организация работы. Главная цель проекта – повысить доступность и качество медицинской помощи. Мы заботимся о наших пациентов, мы сокращаем время ожидания, мы убираем очереди и бережем нервы наших пациентов. Мы создаем комфортные условия для работы медикам, что тоже очень важно.  Ремонт в поликлинике детской инфекционной больницы №2 был сделан на внебюджетные средства. Мы находим свои источники и обязательно входим в федеральные программы, чтобы до конца года все поликлиники работали по новым стандартам «Бережливой поликлиники».

Сюжет: визит Вероники Скворцовой в Тулу
Вероника Скворцова: Как заботятся о сельских медиках в Тульской области – это пример для всей страны
Жизнь Тулы и области
Вероника Скворцова: Как заботятся о сельских медиках в Тульской области – это пример для всей страны
вчера, в 18:39, 37 1388 5
Автор: Татьяна Алексеева, вчера, в 19:15 −3
Другие статьи по темам
Событие
визит Вероники Скворцовой в Тульскую область
Люди
губернатор Тульской области Алексей ДюминВероника Скворцова
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Бдительный туляк помог полицейским привлечь к ответственности автохама
Бдительный туляк помог полицейским привлечь к ответственности автохама
Выходные в Тульской области: легкие заморозки, небольшой снег
Выходные в Тульской области: легкие заморозки, небольшой снег
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.