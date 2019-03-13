В тульских аптеках продавали некачественные БАДы

Сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора проверили несколько аптечных пунктов. Для проведения лабораторных исследований были отобраны пищевые добавки и парфюмерно-косметические средства.

Основные нарушения касались несоблюдения требований к продаже и хранению препаратов. Кроме того, выяснилось, что продаваемая в аптеках биологически активная добавка «Наследие природы. Кипрей узколистный» не соответствует микробиологическим показателям.

Этот препарат выпускает ООО «Камелия-ЛТ», производство расположено по адресу: г. Пенза, ул. Бийская, д. 3Б. Продавец привлечен к административной ответственности, товар снят с реализации.

Производителю направлено письмо с требованием привести продукцию в соответствие предъявляемым требованиям. Всего во время проверок было составлено 15 административных протоколов, три из которых – в отношении юридических лиц.