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В тульских аптеках продавали некачественные БАДы

В тульских аптеках продавали некачественные БАДы

Роспотребнадзор провел плановые проверки в нескольких торговых точках.

Сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора проверили несколько аптечных пунктов. Для проведения лабораторных исследований были отобраны пищевые добавки и парфюмерно-косметические средства.

Основные нарушения касались несоблюдения требований к продаже и хранению препаратов. Кроме того, выяснилось, что продаваемая в аптеках биологически активная добавка «Наследие природы. Кипрей узколистный» не соответствует микробиологическим показателям.

Этот препарат выпускает ООО «Камелия-ЛТ», производство расположено по адресу: г. Пенза, ул. Бийская, д. 3Б. Продавец привлечен к административной ответственности, товар снят с реализации.

Производителю направлено письмо с требованием привести продукцию в соответствие предъявляемым требованиям. Всего во время проверок было составлено 15 административных протоколов, три из которых – в отношении юридических лиц.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:27 0
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