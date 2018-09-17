Как в Тульской области работает Центр медицины катастроф

Об этом на оперативном совещании губернатору Алексею Дюмину отчитался Андрей Третьяков.

Целью создания единой диспетчерской службы в структуре ГУЗ ТО « Центр медицины катастроф » является повышение эффективности работы скорой помощи региона.

Министр здравоохранения Тульской области назвал основные показатели эффективности работы скорой помощи, которые определены минздравом РФ:

количество вызовов на ДТП со временем доезда до 20 минут — 96%;

количество вызовов со временем доезда до 20 минут от общего количества вызовов — 86%.

Андрей Третьяков - На своем уровне мы определили дополнительные региональные показатели, которые контролируем в ежедневном режиме: количество вызовов на ОКС и ОНМК со временем доезда до 20 минут — 100%, количество безрезультатных вызовов — не более 5%.

По словам Третьякова, в среднем, бригада скорой помощи доезжает на ДТП за 18,5 минут.

Именно на работе диспетчерской службы лежит ответственность за время ожидания бригады скорой.

- Работа диспетчерской — основа всей структуры. Именно от диспетчера, который отвечает на звонок по телефону 03 зависит на сколько быстро будет отправлена бригада на вызов. За короткий промежуток времени важно установить повод и предполагаемый диагноз, а это крайне сложно.

На сегодняшний день это работающая структура, которая замкнула в единую систему 15 районов области.

Диспетчерские которых централизованы и все вызовы скорой принимаются и отрабатываются в единой диспетчерской. Управление бригадами, контроль за их работой, перемещением и занятостью контролируют диспетчеры единой диспетчерской центра медицины катастроф.

25 сентября состоится завершающий этап централизации — включение в единую систему оставшихся районов.

Каждый этап централизации спланирован, районы сгруппированы по направлениям для максимально эффективного использования ресурсов скорой помощи.

- Хочу обратить внимание, что до централизации обработка такого же количества вызовов осуществлялась не 44 диспетчерами, как сейчас, а 68. Но показатели эффективности их работы были гораздо ниже, что отмечали и наши граждане в своих обращениях.

Алексей Дюмин поинтересовался у Андрея Третьякова, как решили вопрос с персоналом, который сократили. По словам министра, этих людей перевели на другие должности.

- Организация единой диспетчерской позволила сэкономить не только кадровый ресурс, но и внедрить единые алгоритмы общения, единые стандарты категорирования вызовов, а также единые требования и автоматизированный контроль за работой каждого сотрудника.

По словам Третьякова, до конца года необходимо:

Автоматизировать взаимодействие единой диспетчерской службы и кабинетов неотложной помощи поликлиник региона, в том числе и с целью контроля за временем обслуживания вызовов на дому, так как жители отмечали длительное ожидание помощи при переадресации вызовов на кабинет неотложной помощи. Усовершенствовать работу консультативного врачебного центра единой диспетчерской службы для организации круглосуточных врачебных консультаций по профилям терапия и педиатрия. Разработать и реализовать образовательный модуль для фельдшеров по приему и передаче вызовов на базе центра медицины катастроф для подготовки таких специалистов и повышения их квалификации. В образовательную программу обязательно включить психологические тренинги для профилактики профессионального выгорания.

Также Андрей Третьяков отметил, что за время работы Центра жалоб на невозможность дозвониться по телефону «03» не поступало. Кроме того, по словам министра, диспетчерам Центра на 37% увеличили зарплату за счет перераспределения нагрузки.