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В Тульской области выросла смертность от ВИЧ и гепатита

В Тульской области выросла смертность от ВИЧ и гепатита

От этих вирусов в 2018 году умерли 163 человека.

Кемеровская, Иркутская и Свердловская области лидируют среди российских регионов по смертности от ВИЧ в 2018 году. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на данные, предоставленные региональными службами статистики.

В апреле 2018 года главный государственный санитарный врач России Анна Попова заявляла, что лидеры по числу носителей ВИЧ — Свердловская, Иркутская, Кемеровская, Самарская, Оренбургская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Ленинградская, Челябинская, Тюменская, Новосибирская области. По мнению Поповой, это связано с тем, что в 1990-е годы через эти регионы проходил наркотрафик.

На основе предоставленной территориальными органами Росстата статистики о смертности можно сделать вывод, что в 2018 году в каждых двух из пяти российских регионов выросла смертность от вирусов.

Сильнее всего — в Марий Эл и Удмуртии — на 22% в каждом субъекте.

Рост смертности от вирусов обусловлен ВИЧ и гепатитами и в Тульской области.

Как сообщает издание, в региональной службе статистики сообщили, что, по предварительным данным, от этих вирусов в 2018 году умерли 163 человека против 146 годом ранее.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:35 +3
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