Андрей Третьяков: Бережливая поликлиника на улице Марата в Туле – это только начало

Эта поликлиника обслуживает практически весь Пролетарский район Тулы, к ней прикреплено около 18 тысяч человек. Это одна из самых больших детских поликлиник в Тульской области.

20 декабря 2017 года с инспекцией в отремонтированное и запущенное по новым технологиям обслуживания медучреждение приехали зампред правительства Марина Левина, министр здравоохранения Андрей Третьяков, члены Общественной палаты Тульской области, представители минздрава РФ.

- Это пилотное медучреждение проекта «Бережливая поликлиника». Самая главная задача, которую решает этот проект – оказание качественной первичной медико-санитарной помощи, ликвидация очередей к врачам. Ну и, конечно, обеспечение комфортности пребывания пациентов в медучреждении, – пояснил Андрей Третьяков, министр здравоохранения Тульской области.

По его словам, поликлинику отремонтировали в очень сжатые сроки – за три месяца. Конечно, при поддержке губернатора Тульской области, спонсоров и меценатов.

- Поликлиника получилась очень уютная, над ней хорошо поработали дизайнеры. В дальнейшем они будут разрабатывать проекты и для других поликлиник, чтобы все были стильные и комфортные, независимо от того, где они находятся, – сказал Андрей Третьяков. – Мы готовим сделать бережливыми рядом расположенную поликлинику горбольницы №9, поликлиники в Алексине и Щекине, детскую поликлинику в Узловой. Мы выйдем во все муниципальные образования, и со временем такими красивыми, удобными и комфортными станут все поликлиники в регионе.

– В этой поликлинике разделены потоки здоровых и больных детишек, – пояснила тонкости организации работы Татьяна Семина, замминистра здравоохранения Тульской области. – Если у ребенка температура или сыпь, родители входят с ним через отдельный вход, там принимает врач, там же принимают специалисты, делают забор анализов. Если же ребенок без температуры, родители пришли с ним на прием к врачу, то в холле их встречает администратор зала. Нужна справка в бассейн или санаторная карта – пожалуйста, в специальный кабинет. Пришли к врачу без записи? Пожалуйста, вас примет дежурный врач. По предварительной записи родители с детьми сразу идут к специалисту, а медкарта уже лежит на столе у врача.

По словам замминистра, пока карты оформляются и в бумажном и в электронном виде. Но электронная удобнее, потому что в ней сохраняется вся информация об исследованиях ребенка, все выполненные анализы, прививки.

Как театр начинается с вешалки, так поликлиника начинается с регистратуры. Но основной функционал регистратуры в бережливой поликлинике иной – это прикрепление к учреждению тех, кто пришел впервые, у кого надо проверить документы. Замминистра напомнила, что раз в год каждый пациент имеет право выбрать медучреждение, к которому будет прикреплен для медобслуживания.

– В этом медучреждении есть специальный колл-центр, куда приходят все звонки о вызовах врача на дом, где отвечают на все вопросы пациентов, причем не только из этой поликлиники, но и двух других филиалов, – добавила Татьяна Семина. – А во дворе поликлиники появилась детская площадка – об этом попросили родители. В холле есть зона ожидания для детей – комфортный диванчик, большой телевизор с мультиками.

Мальчик Максим, смотревший мультики в холле, совсем не испугался министра и толпы сопровождающих. И бодро обещал не болеть.

Временно исполняющая обязанности главврача ГУЗ «ДИБ №2» Саида Акавова очень подробно рассказала о своем новом детище:

– В поликлинике есть дежурный врач, который ведет прием пациентов без предварительной записи на первом этаже. На втором этаже располагаются кабинеты здорового детства с прививочным кабинетом в едином блоке. Врач осмотрит ребенка, и если нет никаких противопоказаний, малышу сделают необходимую прививку.

На первом этаже созданы условия для посещения медучреждения пациентами с ограниченными возможностями – пандусы, соответствующие всем требованиям, широкие двери, чтобы проехала инвалидная коляска, шикарный туалет для инвалидов со всеми необходимыми приспособлениями. Узкие специалисты будут сами спускаться на первый этаж, чтобы провести прием таких пациентов.

На втором этаже оборудована зона отдыха для мам и грудничков. В специальной комнате в комфортных условиях можно перепеленать малыша, покормить его.

Участковый врач-педиатр Галина Тарасова работает в поликлинике 27 лет, а общий стаж у нее 40 лет!

– В нашей поликлинике произошли очень большие – положительные! – изменения. Очень удобный и симпатичный кабинет, оборудованный всем необходимым, компьютеры у врача и у сестры – работаем в инфоклинике, очень удобно выписывать все направления на анализы и госпитализацию, на консультацию к узким специалистам. Я пришла на прием, а карты записавшихся пациентов уже лежат у меня на столе. Мне очень нравится тут работать!

Мама девочки Софии поделилась своими впечатлениями:

– Мы пришли на прием по предварительной записи, не ждали ни минуты. Пообщались с доктором, которого я знаю много лет – моя старшая дочь, которой уже 21 год, тоже была ее пациенткой. Сегодня пришли на прием с младшей. Замечательная поликлиника, все очень удобно и красиво.

Маленькая София, смущаясь, рассказала, что мечтает стать врачом, правда, не педиатром, а стоматологом. Андрей Третьяков пообещал, что, когда София вырастет и выучится на врача, он пригласит ее работать в эту поликлинику.

Медсестра Екатерина Стефанова считает, в ее работе стало меньше бумажной рутины, а больше – работы с пациентами:

– Все направления и результаты анализов теперь – в инфоклинике, то есть всегда под рукой.

Кабинеты здорового детства в поликлинике расположены в одном блоке с прививочным кабинетом. Это сделано специально, чтобы родители с детьми не тратили время на дополнительные посещения, а в один день посетили врача и сделали прививку. Причем даже без предварительной записи. На это потребуется всего 30 минут.

– Мы будем укладываться в это время? – уточнил министр у медсестры прививочного кабинета Любови Тереховой.

– Конечно! – ответила медсестра.

– Смотрите, вы это под камеры СМИ сказали, не подведите, – заметил Андрей Третьяков.

Маргарита Варенцова, врач кабинета здорового детства, не только осматривает детей перед и после вакцинации, но и при необходимости готовит санаторно-курортные карты.

– Я не работала по такой технологии, но, попробовав, скажу – это разгружает участковых врачей-педиатров, которые должны заниматься именно диагностикой и лечением больных детей. И, конечно, правильно, что разделены потоки здоровых и заболевших детей.

На этом же этаже расположились кабинеты здорового ребенка. Это, скорее, кабинеты для обучения родителей. Здесь мамы и папы смогут получить консультации на самые различные темы, например, как правильно пеленать ребенка, как заниматься развитием ребенка, как его купать и приобщать к здоровому образу жизни.

Наталия Зыкова (на фото справа), уполномоченный по правам ребенка в Тульской области, считает, что такая поликлиника сэкономит время родителей

– То, что мы сегодня увидели, на мой взгляд, решает проблему доступности качественной педиатрической помощи. И дети, и их родители будут довольны. Тут все продумано до мелочей. На посещение врача тут не придется тратить полдня. И сэкономленное время родители смогут посвятить занятиям с детьми. А это самое важное в жизни.

Виктор Мельников, директор Тульской областной медицинской ассоциации, член Общественной палаты Тульской области, считает, что новая поликлиника совсем не похожа на медучреждение. И это хорошо!

– Я достаточно долго работал руководителем в региональном здравоохранении и мне очень приятно видеть, как изменились медучреждения за довольно короткий промежуток времени. Это как раз тот вид медучреждений, у котором мы, врачи всегда говорили, мечтали. Хорошо, что нашлись финансы, а главное – воля и желание, изменить все так, как мечталось. А еще радует то, что Тульская область идет по пути инноваций в здравоохранении. И доступность, и качество медпомощи должны расти. Эта поликлиника организована так, что ребенок, да и взрослые, не почувствуют, что они в больнице. У ребенка не будет страха перед врачами, уколами и проч. Здесь их встречают забота и внимание.

Марина Левина, зампред правительства Тульской области, отметила командообразующую силу работы над проектом «Бережливая поликлиника»:

– Все главврачи и специалисты старались помочь запустить эту пилотную поликлинику, помогали советом и делом. Это дорогого стоит! А еще тут большую помощь оказали волонтеры из медколледжа и строительного колледжа. Спасибо им за это.

– И строители большие молодцы, – добавил министр здравоохранения.

Высокую оценку пилотное учреждение получило и в минздраве РФ. Вот что сказала, осмотрев поликлинику и побеседовав с врачами и пациентами, Анжелика Луговская, руководитель проектного офиса минздрава РФ по реализации проекта «Бережливая поликлиника»:

- Бережливая поликлиника – это пациентоориентированная поликлиника, то есть пациент, приходя в медучреждение, знает, как, когда и где он получит медпомощь. В этом и есть смысл доступности медпомощи. Отмечу, что Тульская область не останавливается на достигнутом, процесс идет дальше, в районы.