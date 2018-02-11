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Тульская область получит 1,5 млрд рублей на строительство перинатального центра

Тульская область получит 1,5 млрд рублей на строительство перинатального центра

Новый перинатальный центр будет открыт в 2021 году. Также из федерального бюджета будет профинансировано строительство двух корпусов детской больницы.

Деньги регион получит на основании федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Он предусматривает распределение субсидий из федерального бюджета между 22 субъектами Федерации на софинансирование затрат в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения».
 
Документ подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
 
Объём распределённых субсидий составляет в 2018 году – 16 млрд 414,3 млн рублей, в 2019 году – 8 млрд 392,5 млн рублей, в 2020 году – 3 млрд 167,5 млн рублей.
 
Подписанным распоряжением утверждено пообъектное распределение субсидий бюджетам этих субъектов Федерации на софинансирование капитальных вложений в 24 объекта здравоохранения. Принятое решение позволит обеспечить в 2018–2020 годах строительство и реконструкцию медицинских организаций в субъектах Федерации.
 
Тульская область за три года получит 2 млрд 105 млн 857,1 тысячи рублей:
 
  • строительство изоляционно-диагностического корпуса и лаборатории микробиологических исследований Тульской детской областной клинической больницы (8,75 тыс. кв. метров) – 140 млн 789,2 тыс. рублей в 2018 году и  143 млн 647,4 тыс. рублей в 2019 году. Корпус и лаборатория должны быть введены в эксплуатацию в 2019 году.
  • строительство специализированного палатно-боксированного корпуса Тульской детской областной клинической больницы (11,24 тыс. кв. метров) – 159 млн 79,5 тыс. рублей в 2018 году, 162 млн 341 тыс. рублей в 2019 году. Корпус должен быть введен в эксплуатацию в 2019 году.
  • строительство нового корпуса Тульского областного перинатального центра на 160 коек – 32 млн 500 тысяч рублей в 2018 году, 700 млн рублей в 2019 году 767,5 млн рублей в 2020 году. Введение в эксплуатацию– 2021 год.

 

Автор: Юлия Александрова, вчера, в 19:33 +6
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