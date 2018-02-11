Тульская область получит 1,5 млрд рублей на строительство перинатального центра

Новый перинатальный центр будет открыт в 2021 году. Также из федерального бюджета будет профинансировано строительство двух корпусов детской больницы.

Деньги регион получит на основании федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Он предусматривает распределение субсидий из федерального бюджета между 22 субъектами Федерации на софинансирование затрат в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения».

Документ подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Объём распределённых субсидий составляет в 2018 году – 16 млрд 414,3 млн рублей, в 2019 году – 8 млрд 392,5 млн рублей, в 2020 году – 3 млрд 167,5 млн рублей.

Подписанным распоряжением утверждено пообъектное распределение субсидий бюджетам этих субъектов Федерации на софинансирование капитальных вложений в 24 объекта здравоохранения. Принятое решение позволит обеспечить в 2018–2020 годах строительство и реконструкцию медицинских организаций в субъектах Федерации.

Тульская область за три года получит 2 млрд 105 млн 857,1 тысячи рублей: