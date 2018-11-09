Прокуратура требует закрыть рынок «Салют»
В торговом комплексе выявлены множественные нарушения правил пожарной безопасности.
В прокуратуру обратился туляк с заявлением, что на рынке «Салют» нарушены правила пожарной безопасности. По данному факту ведомство провело проверку.
Выяснилось, что торговый комплекс «Салют» (ул. Академика Павлова, 2), общей площадью 1 793,3 кв. м, с августа 2015 года закреплен на праве оперативного управления ГУ ТО «Тульские парки». По договору аренды он передан ООО «Ласт» для осуществления коммерческой деятельности.
Согласно договору аренды ООО «Ласт» обязано:
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следить за нормальным функционирования и техническим состоянием инженерно-технических коммуникаций, охранной, противопожарной сигнализации и не допускать действий, влекущих нарушение нормативных условий их функционирования;
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соблюдать правила пожарной безопасности и техники безопасности.
В мае 2017 года в ТК произошел пожар. Тогда выгорела часть рынка, торговая деятельность на этой территории не осуществляется, но доступ в нее открыт.
Последствия пожара до сих пор не устранены: отсутствует кровля, свисает металлическая арматура, внешне эта часть выглядит неэстетично и находится в аварийном состоянии.
В другой части ТК (не пострадавшей в результате пожара) осуществляется торговля, однако кровля находится в аварийном состоянии — частично закрыта пленкой, частично полуобгоревшим поликарбонатом. С торцов здания навесы из поликарбоната, располагающиеся над тротуарами, частично разрушены.
После пожара арендатор перестал оплачивать аренду, а также не стал проводить ремонтно-восстановительные работы.
В ноябре 2017 года ГУ ТО «Тульские парки» подало в арбитражный суд иск с требованием взыскать с арендатора задолженность и ущерб в размере
8 621 236 руб. 95 коп. Разбирательство длится почти год — следующее заседание суда назначено на 29 ноября.
В сентябре 2018 года в ходе проверки Управления Роспотребнадзора по ТО на территории ТК «Салют» установлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, в связи с чем арендатор — ООО «Ласт» — привлечен к административной ответственности.
Торговый комплекс «Салют» расположен в центре города, в месте массового пребывания людей, аварийное состояние рынка создает реальную угрозу жизни и здоровью граждан, нарушает право на благоприятную окружающую среду. Также в ходе проверки выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности
В связи с выявленными нарушениями 7 ноября
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в настоящее время исковое заявление принято судом к производству.