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Прокуратура требует закрыть рынок «Салют»
Фото из архива Myslo.

Прокуратура требует закрыть рынок «Салют»

В торговом комплексе выявлены множественные нарушения правил пожарной безопасности.

В прокуратуру обратился туляк с заявлением, что на рынке «Салют» нарушены правила пожарной безопасности. По данному факту ведомство провело проверку.

Выяснилось, что торговый комплекс «Салют» (ул. Академика Павлова, 2), общей площадью 1 793,3 кв. м, с августа 2015 года закреплен на праве оперативного управления ГУ ТО «Тульские парки». По договору аренды он передан ООО «Ласт» для осуществления коммерческой деятельности.

Согласно договору аренды ООО «Ласт» обязано:

  • следить за нормальным функционирования и техническим состоянием инженерно-технических коммуникаций, охранной, противопожарной сигнализации и не допускать действий, влекущих нарушение нормативных условий их функционирования;

  • соблюдать правила пожарной безопасности и техники безопасности.

В мае 2017 года в ТК произошел пожар. Тогда выгорела часть рынка, торговая деятельность на этой территории не осуществляется, но доступ в нее открыт.

Последствия пожара до сих пор не устранены: отсутствует кровля, свисает металлическая арматура, внешне эта часть выглядит неэстетично и находится в аварийном состоянии.

В другой части ТК (не пострадавшей в результате пожара) осуществляется торговля, однако кровля находится в аварийном состоянии — частично закрыта пленкой, частично полуобгоревшим поликарбонатом. С торцов здания навесы из поликарбоната, располагающиеся над тротуарами, частично разрушены.

После пожара арендатор перестал оплачивать аренду, а также не стал проводить ремонтно-восстановительные работы.

В ноябре 2017 года ГУ ТО «Тульские парки» подало в арбитражный суд иск с требованием взыскать с арендатора задолженность и ущерб в размере
8 621 236 руб. 95 коп. Разбирательство длится почти год — следующее заседание суда назначено на 29 ноября.

В сентябре 2018 года в ходе проверки Управления Роспотребнадзора по ТО на территории ТК «Салют» установлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, в связи с чем арендатор — ООО «Ласт» — привлечен к административной ответственности.

Торговый комплекс «Салют» расположен в центре города, в месте массового пребывания людей, аварийное состояние рынка создает реальную угрозу жизни и здоровью граждан, нарушает право на благоприятную окружающую среду. Также в ходе проверки выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности

В связи с выявленными нарушениями 7 ноября 2018 года прокуратура направила в суд иск с требованием обязать ГУ ТО «Тульские парки» запретить деятельность ТК «Салют», а ООО «Ласт» прекратить осуществление деятельности в помещениях ТК до устранения выявленных нарушений. Обязать ГУ ТО «Тульские парки», в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу привести в надлежащее состояние торговый комплекс, принадлежащий ему на праве оперативного управления.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в настоящее время исковое заявление принято судом к производству.

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Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:31 +5
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