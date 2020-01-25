Продавцам с рынка «Салют» рассказали, можно ли будет торговать продукцией с огородов

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Глава администрации Тулы подчеркнул, что торговля должна быть организованной, с соблюдением санитарных норм, требований к качеству и безопасности продукции.

Глава городской администрации Дмитрий Миляев встретился с инициативной группой продавцов, которые торгуют рядом с рынком «Салют» продукцией со своих огородов.

Такая торговля ведется здесь много лет. Продаются соленья, варенье, а в сезон – продукция с приусадебных участков.

В 2017 году на рынке произошел пожар. Сейчас новый арендатор ведет работу по его реконструкции. Он рассказал, что будет создано порядка 100 торговых мест для предпринимателей. Помещение оборудуют системой канализации, кондиционирования, проведут отопление. Работы начаты в октябре 2019-го, а не позднее сентября этого года рынок планируют открыть.

В октябре прошлого года к Дмитрию Миляеву на личном приеме обратились тулячки с просьбой сохранить возможность торговать продукцией с приусадебных участков на привычном для них месте. Тогда глава администрации пообещал этот вопрос проработать с новым арендатором и после этого встретиться с заявителями вновь.

Сегодня Дмитрий Миляев встретился с заявителями на месте и обсудил дальнейшую судьбу торговых мест. Он отметил, что в рамках реализации проекта есть возможность найти решение. Арендатор подтвердил свою готовность оборудовать торговые ряды для людей, реализующих продукцию со своих участков.

При этом, глава администрации подчеркнул, что торговля должна быть организованной, с соблюдением всех санитарных норм, требований к качеству и безопасности продукции.

После общения с заявительницами Дмитрий Миляев ознакомился с ходом работ.