Строительство рынка «Салют»: туляки переживают из-за «ненадежного каркаса»

Фото пользователя Coelurus.

Туляки интересуются судьбой сгоревшего рынка «Салют». Напомним, что сейчас поврежденное огнем здание активно возрождают — рабочие приступили к разбору конструкций. Планируется, что рынок капитально отремонтируют до 30 сентября 2020 года.

Читатели Myslo считают, что сейчас каркас здания выглядит ненадежно.

– Сейчас идет строительство нового павильона вместо старого для рынка «Салют» на пересечении улицы 9 Мая и проспекта Ленина. Работают там наверняка зарубежные профессионалы. Правда, без касок и монтажных поясов.

Стыки сварочные издалека выглядят страшными, вблизи рассмотреть не получится — забор мешает. Пока каркас все ещё выглядит, мягко говоря, не внушительно.

Понятно, что это частная стройка, но есть ли проект и расчет силовых конструкций? Как-то не хочется оказаться в братской могиле под тоннами металла и талого снега, — пишет пользователь Coelurus.

За комментарием Myslo обратился к собственнику рынка — ГУ ТО «Тульские парки». Напомним, что общая площадь здания составляет 1793,3 кв. м. Арендатором стал владелец рынка «Привозъ» Борис Чистяков.



Вот так будет выглядеть рынок после капитального ремонта.

Руководитель отдела по развитию, связям с общественностью и СМИ ГУ ТО «Тульские парки» Варвара Трунова:

Варвара Трунова – Работы по восстановлению объекта подразумевают создание современного с архитектурной точки зрения здания, отвечающего всем эстетическим и безопасным требованиям, предъявляемым к объектам массового пребывания граждан. В соответствии с договором, арендатор обязан разработать рабочую документацию и смету по капитальному ремонту в соответствии с эскизным проектом.



В настоящее время арендатор проводит демонтажные работы и готовит к согласованию вышеуказанную документацию.



Информация о проведении работ без использования указанного в обращении защитного оборудования доведена до ответственного лица.

Напомним, в мае 2017 года в торговом комплексе «Салют» произошел пожар. Тогда выгорела часть рынка, торговая деятельность на этой территории не осуществлялась, но доступ в нее был открыт.

В другой части ТК (не пострадавшей в результате пожара) продавцы реализовывали товар до 13 ноября, пока рынок не закрыли судебные приставы.

Отметим, что после пожара арендатор ООО «Ласт» перестал оплачивать аренду ГУ ТО «Тульские парки» (объект находится в оперативном управлении «Тульских парков»), а также не стал проводить ремонтно-восстановительные работы.

В ноябре 2017 года «Тульские парки» подали в арбитражный суд искс требованием взыскать с арендатора задолженность и ущерб в размере

8 621 236 руб. 95 коп.

Кроме того, в сентябре 2018 года в ходе проверки Управления Роспотребнадзора по ТО на территории ТК «Салют» установлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, в связи с чем арендатор — ООО «Ласт» — привлечен к административной ответственности.

С инициативой закрытия рынка выступила прокуратура. После обращения жителя Тулы была проведена прокурорская проверка. По ее результатам суд вынес решение закрыть рынок «Салют» до устранения выявленных нарушений.