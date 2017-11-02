Сгоревший рынок «Салют» задолжал «Тульским паркам» более 8 млн рублей

Фото пользователя helga404 и из архива Myslo.

В блоге «Народный журналист» пользователь helga404 попросила Myslo узнать о дальнейшей судьбе сгоревшего 25 мая рынка «Салют».

– До настоящего времени работала 1/3 часть микрорынка, не тронутая пожаром. Некоторые пострадавшие предприниматели устроились в павильонах снаружи рынка, кого-то приютили магазинчики в округе, овощи продаются на уличном развале.

Из разговоров с продавцами я узнала, что делают пока только стены, восстановление остального планируется (если и планируется) в следующем году, — пишет helga404. – Жаль, если процесс затянется!

Вот что удалось выяснить Myslo.

Четыре года назад власти разорвали договор аренды с МУП «Товары и услуги» (оно ранее управляло рынком «Салют»). В собственность области территория рынка перешла по решению Арбитражного суда.

Впоследствии на праве оперативного управления за Государственным учреждением Тульской области «Тульские парки» закрепили: здание административно-торгового назначения с вспомогательными постройками навеса и торговых рядов общей площадью 1793,3 кв. м по адресу ул. Академика Павлова, 2 (это как раз территория рынка «Салют»).



Так что и сейчас территория рынка принадлежит ГУ ТО «Тульские парки».



За комментарием мы обратились к директору учреждения Андрею Журавлёву. Выяснились интересные детали.

Между государственным учреждением Тульской области «Тульские парки» и ООО «Ласт» заключен договор аренды недвижимого имущества — рынка «Салют».

ООО «Ласт», как арендатор, приняло на себя обязательства, предусмотренные договором аренды, в том числе:

следить за нормальным функционирования и техническим состоянием инженерно-технических коммуникаций, охранной, противопожарной сигнализации и не допускать действий, влекущих нарушение нормативных условий их функционирования;

соблюдать правила пожарной безопасности и техники безопасности.

25 мая на рынке «Салют» произошел пожар. Представителями специализированной организации подготовлено заключение, определена рыночная стоимость ущерба, а также сделан вывод об аварийном состоянии несущих элементов пристроек.

До настоящего времени арендатор не оплачивает аренду, а также не проводит ремонтно-восстановительные работы на объекте.

Для защиты своих прав учреждение обратилось в Арбитражный суд Тульской области. Требования — расторжение договора с ООО «Ласт» с взысканием задолженности по арендной плате, пеней, а также суммы нанесенного ущерба.

– В дальнейшем профильную деятельность рынка планируется сохранить, при этом обязательным условием функционирования объекта является его полное восстановление в соответствии с действующими нормативами в области эксплуатации и содержания объектов, а также проведение конкурсной процедуры на право заключения договора аренды, — сообщил Журавлёв.

Отметим, что иск «Тульских парков» действительно принят к рассмотрению Арбитражным судом.

Истец просит взыскать с арендатора задолженность и ущерб в размере

8 621 236 руб. 95 коп.

Предварительное судебное заседание назначено на 28 ноября.

Напомним, сразу после пожара в интервью Myslo гендиректор ООО «Ласт» Николай Заварзин сказал:

– Что будет дальше, я не знаю: не я один решаю судьбу этого рынка. Но я хочу восстановить его. Теоретически это можно сделать уже к сентябрю. Будем надеяться, что все наладится. Было бы желание, возможности мы изыщем.