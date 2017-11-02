Сгоревший рынок «Салют» задолжал «Тульским паркам» более 8 млн рублей
Myslo разбирался в ситуации.
В блоге «Народный журналист» пользователь helga404 попросила Myslo узнать о дальнейшей судьбе сгоревшего 25 мая рынка «Салют».
– До настоящего времени работала 1/3 часть микрорынка, не тронутая пожаром. Некоторые пострадавшие предприниматели устроились в павильонах снаружи рынка, кого-то приютили магазинчики в округе, овощи продаются на уличном развале.
Из разговоров с продавцами я узнала, что делают пока только стены, восстановление остального планируется (если и планируется) в следующем году, — пишет helga404. – Жаль, если процесс затянется!
Вот что удалось выяснить Myslo.
Четыре года назад власти разорвали договор аренды с МУП «Товары и услуги» (оно ранее управляло рынком «Салют»). В собственность области территория рынка перешла по решению Арбитражного суда.
Впоследствии на праве оперативного управления за Государственным учреждением Тульской области «Тульские парки» закрепили: здание административно-торгового назначения с вспомогательными постройками навеса и торговых рядов общей площадью 1793,3 кв. м по адресу ул. Академика Павлова, 2 (это как раз территория рынка «Салют»).
Так что и сейчас территория рынка принадлежит ГУ ТО «Тульские парки».
За комментарием мы обратились к директору учреждения Андрею Журавлёву. Выяснились интересные детали.
Между государственным учреждением Тульской области «Тульские парки» и ООО «Ласт» заключен договор аренды недвижимого имущества — рынка «Салют».
ООО «Ласт», как арендатор, приняло на себя обязательства, предусмотренные договором аренды, в том числе:
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следить за нормальным функционирования и техническим состоянием инженерно-технических коммуникаций, охранной, противопожарной сигнализации и не допускать действий, влекущих нарушение нормативных условий их функционирования;
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соблюдать правила пожарной безопасности и техники безопасности.
25 мая на рынке «Салют» произошел пожар. Представителями специализированной организации подготовлено заключение, определена рыночная стоимость ущерба, а также сделан вывод об аварийном состоянии несущих элементов пристроек.
До настоящего времени арендатор не оплачивает аренду, а также не проводит ремонтно-восстановительные работы на объекте.
Для защиты своих прав учреждение обратилось в Арбитражный суд Тульской области. Требования — расторжение договора с ООО «Ласт» с взысканием задолженности по арендной плате, пеней, а также суммы нанесенного ущерба.
– В дальнейшем профильную деятельность рынка планируется сохранить, при этом обязательным условием функционирования объекта является его полное восстановление в соответствии с действующими нормативами в области эксплуатации и содержания объектов, а также проведение конкурсной процедуры на право заключения договора аренды, — сообщил Журавлёв.
Отметим, что иск «Тульских парков» действительно принят к рассмотрению Арбитражным судом.
Истец просит взыскать с арендатора задолженность и ущерб в размере
8 621 236 руб. 95 коп.
Предварительное судебное заседание назначено на 28 ноября.
Напомним, сразу после пожара в интервью Myslo гендиректор ООО «Ласт» Николай Заварзин сказал:
– Что будет дальше, я не знаю: не я один решаю судьбу этого рынка. Но я хочу восстановить его. Теоретически это можно сделать уже к сентябрю. Будем надеяться, что все наладится. Было бы желание, возможности мы изыщем.