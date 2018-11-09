Скончался тульский тренер Виктор Макарцев

Фото пресс-службы «Арсенала».

Ночью 8 ноября в больнице скончался известный тульский тренер Виктор Андреевич Макарцев.

Как стало известно Myslo, 1 ноября в 18.25 в районе деревни Хопилово мужчину на велосипеде сбил автомобиль «Фольксваген Пассат». С различными травмами пострадавшего госпитализировали. Спустя неделю Виктор Андреевич скончался.

– В историю тульского футбола Виктор Андреевич вошел как талантливый тренер-педагог, подготовивший немало ярких игроков. Среди его воспитанников: Владимир Бабенко, Александр Кузнецов (впоследствии футболисты ЦСКА), Анатолий Давыдов (чемпион СССР 1984 года в составе «Зенита»), лучший бомбардир тульского футбола Павел Шишкин, один из лидеров «Арсенала» середины 80-х Александр Иващенко.

Виктор Андреевич до последних дней не расставался с любимой игрой, вел активный образ жизни. По субботам играл в футбол на Косой Горе, и никто из более молодых соперников не мог сказать о возрасте Макарцева, — так отзывается о нем пресс-служба «Арсенала».

Болельщики тульской команды наверняка запомнили Виктора Андреевича на предсезонной встрече с командой в июле. Тогда Макарцев подарил Олегу Кононову свою книгу «101 финт в футболе» с пожеланиями, чтобы финты активно использовались в игре оружейников.

Прощание с Виктором Макарцевым состоится 10 ноября в 12.00 в церкви Иконы Божией Матери Державная на Косой Горе (ул. Октябрьская, 2).

Редакция Myslo и «Слободы» выражает соболезнования родным и близким Виктора Андреевича.