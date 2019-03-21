Арендатор рынка «Салют» выплатит «Тульским паркам» более 12,5 млн рублей

Фото из архива Myslo.

Судебные тяжбы из-за рынка «Салют» между «Тульскими парками» (владелец) и ООО «Ласт» (арендатор) длились с ноября 2017 года. Myslo подробно об этом писал здесь. На днях Арбитражный суд Тульской области вынес решение по этому делу.

Между организациями в 2015 году был заключен договор аренды, согласно которому «Ласт» должен был выплачивать владельцу ежемесячно 933 125 руб. 72 коп. без учета НДС. Однако 25 мая 2017 года на рынке «Салют» произошел пожар. С тех пор арендатор перестал выплачивать аренду в полном объеме.

В результате этого с апреля по ноябрь 2017 года образовалась задолженность в сумме 8 437 906 руб. 80 коп.

Как пояснило ООО «Ласт» в суде, по мнению организации, из-за невозможности использования арендованного имущества, частично уничтоженного пожаром, она должна вносить плату только за использованные им площади (640 кв. м вместо 1793,3 кв. м).

В свою очередь ГУ ТО «Тульские парки» считает, что виновником пожара является арендатор, который ненадлежащим образом исполнял обязательства по договору.

Что же стало причиной пожара?

– На изъятых фрагментах проводников имеются признаки, характерные для электродугового короткого замыкания (аварийного пожароопасного режима работы), — сообщается в техническом заключении.

Выяснилось, что очаг пожара расположен внутри центральной части здания рынка в районе расположения торговых мест № 105 и 106.

Опрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля начальник сектора судебных экспертиз ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение ФПС «Испытательная пожарная лаборатория» пояснил, что замыкание могло произойти из-за плохого состояния проводки, мест соединения в вилке, розетке; включения в сеть оборудования с мощностью, которая превышала допустимую нагрузку; скачка электроэнергии.

В возбуждении уголовного дела было отказано в связи с отсутствием события преступления, предусмотренного ст. 108 УК РФ.

Кроме того, судебная экспертиза установила, что на восстановление рынка «Салют» в первоначальный вид требуется 3 065 870 руб. 82 коп.

В итоге Арбитражный суд решил взыскать с ООО «Ласт» в пользу ГУ ТО «Тульские парки» задолженность в сумме 8 437 906 руб. 80 коп., пени в сумме 1 000 596 руб. 76 коп. и убытки в размере 3 065 870 руб. 82 коп., а также в возмещение расходов по уплате госпошлины 85 522 руб.

Владелец также хотел расторгнуть договор с арендатором, однако в этой части суд отказал истцу.

Кроме того, ООО «Ласт» во встречном иске просило установить ежемесячную арендную плату в размере 162 828 руб. 88 коп. Суд оставил это без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия.

Напомним, что 30 ноября 2018 года Советский районный суд Тулы удовлетворил в полном объеме исковые требования прокурора Центрального района об обязании ГУ ТО «Тульские парки» запретить деятельность торгового комплекса «Салют».

Также ответчику необходимо устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности.

ГУ ТО «Тульские парки» в течение шести месяцев со дня передачи по акту приема-передачи от ООО «Ласт» обязано привести торговый комплекс в надлежащее состояние. Общая площадь торговых рядов со вспомогательными постройками составляет 1793,3 кв. м.