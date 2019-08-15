Сгоревший тульский рынок «Салют» восстановят к концу года

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Сгоревший в мае 2017 года рынок «Салют», располагавшийся на ул. 9 Мая, будет восстановлен до конца текущего года. Об этом в эфире «Вести. Тула» сообщил министр земельных и имущественных отношений Тульской области Михаил Пантелеев. По его словам, проектная документация уже подготовлена. Будущий арендатор расчистит территорию и построит новое здание.

Напомним, после пожара в не пострадавших от огня павильонах торговля шла до ноября 2018 года – к тому моменту суд запретил ООО «Ласт» осуществлять деятельность в павильонах торгового комплекса. Спустя четыре месяца Арбитражный суд Тульской области обязал ООО «Ласт» выплатить владельцу земельного участка ГУ ТО «Тульские парки» более 12 млн рублей арендных платежей.