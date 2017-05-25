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На ул. 9 Мая в Туле сгорел рынок «Салют»

На ул. 9 Мая в Туле сгорел рынок «Салют»

На месте происшествия сейчас находятся пожарные и полицейские.

Ранним утром в Туле на улице Академика Павлова загорелся торговый комплекс «Салют». На данный момент возгорание удалось ликвидировать, однако некоторые вещи продолжают дымиться, в помещениях рушатся перегородки.

По данным ГУ МЧС по Тульской области, сообщение о пожаре поступило в 4.36 в «Единую службу спасения-112». Семь пожарных расчетов выехали на место происшествия.

По словам очевидцев, пожарная сигнализация не сработала. На рынке собрались шокированные предприниматели — у них сгорело всё оборудование.

Сейчас на рынке находятся пожарные и сотрудники полиции. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Галерея
На ул.9 Мая сгорел рынок "Салют", Фото: 1
На ул.9 Мая сгорел рынок "Салют", Фото: 2
На ул.9 Мая сгорел рынок "Салют", Фото: 3
На ул.9 Мая сгорел рынок "Салют", Фото: 4
На ул.9 Мая сгорел рынок "Салют", Фото: 5
На ул.9 Мая сгорел рынок "Салют", Фото: 6
На ул.9 Мая сгорел рынок "Салют", Фото: 7
На ул.9 Мая сгорел рынок "Салют", Фото: 8
На ул.9 Мая сгорел рынок "Салют", Фото: 9
На ул.9 Мая сгорел рынок "Салют", Фото: 10
На ул.9 Мая сгорел рынок "Салют", Фото: 11
На ул.9 Мая сгорел рынок "Салют", Фото: 12
На ул.9 Мая сгорел рынок "Салют", Фото: 13
На ул.9 Мая сгорел рынок "Салют", Фото: 14
На ул.9 Мая сгорел рынок "Салют", Фото: 15
На ул.9 Мая сгорел рынок "Салют", Фото: 16
На ул.9 Мая сгорел рынок "Салют", Фото: 17
На ул.9 Мая сгорел рынок "Салют", Фото: 18
На ул.9 Мая сгорел рынок "Салют", Фото: 19
На ул.9 Мая сгорел рынок "Салют", Фото: 20
На ул.9 Мая сгорел рынок "Салют", Фото: 21
На ул.9 Мая сгорел рынок "Салют", Фото: 22
На ул.9 Мая сгорел рынок "Салют", Фото: 23
На ул.9 Мая сгорел рынок "Салют", Фото: 24
На ул.9 Мая сгорел рынок "Салют", Фото: 25
На ул.9 Мая сгорел рынок "Салют", Фото: 26
На ул.9 Мая сгорел рынок "Салют", Фото: 27
На ул.9 Мая сгорел рынок "Салют", Фото: 28
На ул.9 Мая сгорел рынок "Салют", Фото: 29
На ул.9 Мая сгорел рынок "Салют", Фото: 30
На ул.9 Мая сгорел рынок "Салют", Фото: 31
На ул.9 Мая сгорел рынок "Салют", Фото: 32
На ул.9 Мая сгорел рынок "Салют", Фото: 33
На ул.9 Мая сгорел рынок "Салют", Фото: 34
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Автор: Оксана Косякова, сегодня, в 08:28 0
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