На ул. 9 Мая в Туле сгорел рынок «Салют»

На месте происшествия сейчас находятся пожарные и полицейские.

Ранним утром в Туле на улице Академика Павлова загорелся торговый комплекс «Салют». На данный момент возгорание удалось ликвидировать, однако некоторые вещи продолжают дымиться, в помещениях рушатся перегородки.

По данным ГУ МЧС по Тульской области, сообщение о пожаре поступило в 4.36 в «Единую службу спасения-112». Семь пожарных расчетов выехали на место происшествия.

По словам очевидцев, пожарная сигнализация не сработала. На рынке собрались шокированные предприниматели — у них сгорело всё оборудование.

Сейчас на рынке находятся пожарные и сотрудники полиции. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.