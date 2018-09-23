Свалку под Тулой до сих пор не убрали
К тому же она продолжает гореть.
Myslo неоднократно писал о свалке в селе Новоселебное Киреевского района. По словам жителей, там постоянно сжигают отходы.
- Какого характера отходы, сказать не могу, но по запаху кажется, что это какая-то фармацевтика. Там будто земля чем-то пропитана — горит всё время!
После публикации на Myslo историей заинтересовалась прокуратура. По итогам проверки
Однако, как сообщают местные жители, свалка продолжает пополняться мусором и гореть.
Фото, сделанные 19 сентября: