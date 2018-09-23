Свалку под Тулой до сих пор не убрали

Фото Алексея М.

К тому же она продолжает гореть.

Myslo неоднократно писал о свалке в селе Новоселебное Киреевского района. По словам жителей, там постоянно сжигают отходы.

- Какого характера отходы, сказать не могу, но по запаху кажется, что это какая-то фармацевтика. Там будто земля чем-то пропитана — горит всё время!

После публикации на Myslo историей заинтересовалась прокуратура. По итогам проверки 31 июля Тульским природоохранным прокурором в Киреевский районный суд направлено административное исковое заявление. Прокуратура потребовала признать бездействие администрации МО Шварцевское по организации сбора и транспортирования отходов с несанкционированных мест их размещения и обязать чиновников свалку убрать.

Однако, как сообщают местные жители, свалка продолжает пополняться мусором и гореть.

Фото, сделанные 19 сентября: