20-летний туляк ударил ножом в спину обидчика своей девушки

Зареченский районный суд Тулы вынес обвинительный приговор ранее судимому 20-летнему молодому человеку. Он признан виновным в ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Суд установил, что в ночь с 14 на 15 июля 2018 года обвиняемый со своей девушкой находились в доме 19-летнего знакомого. В ходе распития спиртных напитков хозяин жилища оскорбил гостью. Тогда обвиняемый схватил нож и ударил обидчика три раза в спину. Спустя пять дней потерпевший скончался в больнице.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, суд назначил молодому человеку наказание в виде лишения свободы на 8 лет в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 2 года.

Также с с осужденного в пользу Тульского территориального фонда обязательного медицинского страхования взыскано 39584,70 рублей в счет возмещения ущерба за лечение потерпевшего.

Приговор суда не вступил в законную силу.