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Где в Туле 24 сентября отключат электроэнергию

Где в Туле 24 сентября отключат электроэнергию

Публикуем список адресов.

24 сентября в Туле по ряду адресов отключат электроэнергию. Это связано с ремонтными работами, которые проведут специалисты «Тульских городских электрических сетей».

С 9.00 и до окончания работ света не будет по следующим адресам:

  • ул. Дм. Ульянова, 10
  • ул. Советская, 55, 55-а, 55-б, 55-д, 57-б, 57, 59;
  • ул. Менделеевская, 3
  • п. Горелки: ул. Макаренко, 33, 29 к.4; 11-й-13-й-14-й-15-й-16-й Горельские пр-ды; 4-й Чистый пр-зд, 12; пр-д Гарнизонный, 1, 2, 5, 8; ул. Большая, 2−12; пер. Ягодный, 1−5 (нечётн.), 1-а, 3-а;
  • ул. Глушанская, 2−18 (чётн.), 1−23 (нечётн.);
  • ул. Панфиловцев, 61−85 (нечётн.);
  • пер. Панфиловцев, 2−12 (чётн.);
  • пер. С. Ковалевской, 1−12;
  • ул. Попова, 2−34 (чётн.), 3−35-а (нечётн.);
  • ул. Бородина, 38−46 (чётн.);
  • пер. Бородина, 1−21 (нечётн.);
  • ул. С. Ковалевской, 1−33 (нечётн.), 2−38 (чётн.);
  • пер. Глушанский, 1−23 (нечётн.), 2−18 (чётн.);
  • ул. Яблочкова. 58−76 (чётн.). ;
  • 1-й пр-зд, Яблочкова, 1−23 (нечётн), 2−22 (чётн);
  • 2-й пр-зд Яблочкова, 1−15 (нечётн.), 2−22 (чётн.);
  • 3-й пр-зд Яблочкова. 2−12 (чётн.)
  • п. Л. Толстого, ул. Чкалова, 1−20; Центральный пр-зд, 1−31 (нечётн.), 2−18 (чётн.); Парковый пр-зд, 1−15; Красноглазьевский пр-зд, 4, 6, 8
  • ул. Тверская, 8;
  • ул. Михалковская, 64, 68;
  • 2-й Михалковский пр-зд, 6, 8;
  • 3-й Михалковский пр-зд, 2, 6, 7, 8, 9;
  • 1-й Михалковский пр-зд, 16, 18; и 12 ж./д. западнее п. Михалково
  • ул. Л. Толстого, 38−68 (чётн.), 45−75 (нечётн.);
  • ул. Будённого, 32−56 (чётн.), 19−43 (нечётн.);
  • пер. Лагерный, 3−27 (нечётн.), 4−26 (чётн.);
  • ул. Тимирязева, 28−34 (чётн.), 31, 33;
  • ул. Гоголевская, 6−16 (чётн.), 3−13 (нечётн.)
  • 17-й пр-зд, 21−65;
  • 16-пр-зд, 21−66;
  • 18-й пр-зд, 23−53;
  • ул. Шишкина, 52−83,
  • 25-й пр-зд, 1−15, 44 ;
  • ул. Капитана Громова, 1−6, 66, 33−64;
  • 24-й пр-зд, 1−24;
  • 12-й пр-зд, 45−59;
  • 25-й пр-зд, 1−15;
  • ул. Речная, 69−74; 28-й пр-зд, 43, 56, 58;
  • ул. Богучаровская, 20, 21, 24 и др;
  • ул. Тесницкая;
  • ул. Фруктовая, 1−7;
  • ул. Малаховская;
  • п. Октябрьский,
  • 10-й пр-зд, 80−115;
  • 22-й пр-зд, 3−26;
  • 23-й пр-зд, 3−24;
  • 25-й пр-зд, 10, 12;
  • ул. Рудная, 11-а;
  • ул. Кутузова, 177−181;
  • Епифанское шоссе, 1−25;
  • ул. Дачная, 11−22;
  • ул. Бункерная, 1−32.
вчера, в 21:24 +1
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