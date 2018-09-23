Где в Туле 24 сентября отключат электроэнергию
Публикуем список адресов.
24 сентября в Туле по ряду адресов отключат электроэнергию. Это связано с ремонтными работами, которые проведут специалисты «Тульских городских электрических сетей».
С 9.00 и до окончания работ света не будет по следующим адресам:
- ул. Дм. Ульянова, 10
- ул. Советская, 55, 55-а, 55-б, 55-д, 57-б, 57, 59;
- ул. Менделеевская, 3
- п. Горелки: ул. Макаренко, 33, 29 к.4; 11-й-13-й-14-й-15-й-16-й Горельские пр-ды; 4-й Чистый пр-зд, 12; пр-д Гарнизонный, 1, 2, 5, 8; ул. Большая, 2−12; пер. Ягодный, 1−5 (нечётн.), 1-а, 3-а;
- ул. Глушанская, 2−18 (чётн.), 1−23 (нечётн.);
- ул. Панфиловцев, 61−85 (нечётн.);
- пер. Панфиловцев, 2−12 (чётн.);
- пер. С. Ковалевской, 1−12;
- ул. Попова, 2−34 (чётн.), 3−35-а (нечётн.);
- ул. Бородина, 38−46 (чётн.);
- пер. Бородина, 1−21 (нечётн.);
- ул. С. Ковалевской, 1−33 (нечётн.), 2−38 (чётн.);
- пер. Глушанский, 1−23 (нечётн.), 2−18 (чётн.);
- ул. Яблочкова. 58−76 (чётн.). ;
- 1-й пр-зд, Яблочкова, 1−23 (нечётн), 2−22 (чётн);
- 2-й пр-зд Яблочкова, 1−15 (нечётн.), 2−22 (чётн.);
- 3-й пр-зд Яблочкова. 2−12 (чётн.)
- п. Л. Толстого, ул. Чкалова, 1−20; Центральный пр-зд, 1−31 (нечётн.), 2−18 (чётн.); Парковый пр-зд, 1−15; Красноглазьевский пр-зд, 4, 6, 8
- ул. Тверская, 8;
- ул. Михалковская, 64, 68;
- 2-й Михалковский пр-зд, 6, 8;
- 3-й Михалковский пр-зд, 2, 6, 7, 8, 9;
- 1-й Михалковский пр-зд, 16, 18; и 12 ж./д. западнее п. Михалково
- ул. Л. Толстого, 38−68 (чётн.), 45−75 (нечётн.);
- ул. Будённого, 32−56 (чётн.), 19−43 (нечётн.);
- пер. Лагерный, 3−27 (нечётн.), 4−26 (чётн.);
- ул. Тимирязева, 28−34 (чётн.), 31, 33;
- ул. Гоголевская, 6−16 (чётн.), 3−13 (нечётн.)
- 17-й пр-зд, 21−65;
- 16-пр-зд, 21−66;
- 18-й пр-зд, 23−53;
- ул. Шишкина, 52−83,
- 25-й пр-зд, 1−15, 44 ;
- ул. Капитана Громова, 1−6, 66, 33−64;
- 24-й пр-зд, 1−24;
- 12-й пр-зд, 45−59;
- 25-й пр-зд, 1−15;
- ул. Речная, 69−74; 28-й пр-зд, 43, 56, 58;
- ул. Богучаровская, 20, 21, 24 и др;
- ул. Тесницкая;
- ул. Фруктовая, 1−7;
- ул. Малаховская;
- п. Октябрьский,
- 10-й пр-зд, 80−115;
- 22-й пр-зд, 3−26;
- 23-й пр-зд, 3−24;
- 25-й пр-зд, 10, 12;
- ул. Рудная, 11-а;
- ул. Кутузова, 177−181;
- Епифанское шоссе, 1−25;
- ул. Дачная, 11−22;
- ул. Бункерная, 1−32.
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