Жители о свалке под Тулой: «Земля чем-то пропитана и всё время горит!»

«На холме в районе Киреевского села Новоселебное постоянно сжигают отходы, — рассказал Myslo обеспокоенный местный житель. — Какого характера отходы сказать не могу, но по запаху кажется, что это какая-то фармацевтика».

По словам жителей, свалка находится на холме рядом с рекой Сухая Гать, на возвышенности. Запах от нее особенно сильно ощущается летом и осенью в сухую погоду. Вонь определенно химическая.

Неподалеку от свалки — два небольших водоема. Видимо, один из них — какой-то отстойник, так как вода в нем черная, это видно даже на снимке со спутника:

Стоки из отстойника идут в речку, рядом с ним — черная трясина.

Две недели в Туле и области идут дожди, но свалка все равно дымится (фото сделано 25 июля 2018 года):

«Там будто земля чем-то пропитана — горит всё время!» — сообщает местный житель.

Просим компетентные органы считать эту статью открытым обращением и провести проверку.

был случай

В прошлом году достучаться до Киреевских властей природоохранная прокуратура смогла только через суд: надзорное ведомство подавало судебный иск, чтобы обязать местных чиновников убрать свалку в Новоселебном.

Правда, речь тогда шла о другой свалке, которая располагалась вдоль дороги и была после решения суда убрана. На карте свалок администрация МО Шварцевское отчиталась об этом. И вот теперь — новая свалка, которая еще и горит.

буква закона