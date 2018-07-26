Жители о свалке под Тулой: «Земля чем-то пропитана и всё время горит!»
В селе Новоселебное Киреевского района крупная свалка отходов отравляет людям жизнь.
«На холме в районе Киреевского села Новоселебное постоянно сжигают отходы, — рассказал Myslo обеспокоенный местный житель. — Какого характера отходы сказать не могу, но по запаху кажется, что это какая-то фармацевтика».
По словам жителей, свалка находится на холме рядом с рекой Сухая Гать, на возвышенности. Запах от нее особенно сильно ощущается летом и осенью в сухую погоду. Вонь определенно химическая.
Неподалеку от свалки — два небольших водоема. Видимо, один из них — какой-то отстойник, так как вода в нем черная, это видно даже на снимке со спутника:
Стоки из отстойника идут в речку, рядом с ним — черная трясина.
Две недели в Туле и области идут дожди, но свалка все равно дымится (фото сделано 25 июля 2018 года):
«Там будто земля чем-то пропитана — горит всё время!» — сообщает местный житель.
Просим компетентные органы считать эту статью открытым обращением и провести проверку.
В прошлом году достучаться до Киреевских властей природоохранная прокуратура смогла только через суд: надзорное ведомство подавало судебный иск, чтобы обязать местных чиновников убрать свалку в Новоселебном.
Правда, речь тогда шла о другой свалке, которая располагалась вдоль дороги и была после решения суда убрана. На карте свалок
В соответствии с ч. 1 ст. 8 Федерального закона