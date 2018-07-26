В Тульской области начали реставрировать усадьбу Мосоловых

Здесь будет располагаться экспозиция музея истории российской металлурги, бутик-гостиница, кафе и загс.

В 2018 году исполняется 190 лет главному дому усадьбы Мосоловых в Дубне. Мосоловы — одни из пионеров отечественной металлургической промышленности.

Принадлежащий им Дубенский чугуноплавильный завод составлял достойную конкуренцию заводам Никиты Демидова. А усадьба Мосоловых — дом и парк с прудом — всегда были достопримечательностью Дубны. Это архитектурный памятник, охраняемый государством.

Правда, еще совсем недавно ансамбль был… многоквартирным домом, где жили 22 семьи, пруд представлял собой котлован без воды, а парк — заросший лес.

Алексей Дюмин, представляя общественности Стратегию развития региона, отметил, что необходимо сделать так, чтобы об историко-культурных традициях Тульской области знали не только жители региона. Чтобы и в России, и за рубежом люди связывали Тулу не только с пряниками и самоварами, но и «русскими усадьбами».

26 июля 2018 года губернатор Тульской области Алексей Дюмин приехал в Дубну с инспекцией — как идет воссоздание одной из «русских усадеб Тульской губернии».

В доме уже идут реставрационный работы. Вскрыты перекрытия, снесены стенки-времянки, которые делили большие залы на квартирки, сняты вековые наслоения штукатурки.

Реставрацию ведет компания «Раритет». Они уже имеют опыт реставрации в Тульской области — восстанавливали храмы в Белевских монастырях, парк в Дубне возле усадьбы Мосоловых тоже их работа.

Как будет выглядеть усадьба после реставрации, как планируется ее использовать, губернатору рассказала министр культуры Татьяна Рыбкина:

- В усадьбе после реставрации будет располагаться музей с конференц-залом. Разработана концепция создания на базе усадьбы Мосоловых культурно-делового и туристского центра «Тульский край — колыбель отечественной доменной металлургии». В правом крыле дома будет располагаться загс — большой зал для торжественной регистрации браков, небольшое кафе с собственной кухней — для туристов, новобрачных и самих жителей поселка, загс, кафе с кухней, — пояснила Татьяна Рыбкина.

По словам министра, на мансардном этаже традиционно располагались шесть гостевых комнат. После реставрации там также предполагается мини-гостиница.

- Уже есть инвестор? — поинтересовался губернатор у главы администрации Дубны Кирилла Гузова.

- Мы ведем переговоры с потенциальным инвестором. Он уже приезжал, осматривал площадку. Ждем окончательного ответа, — сказал глава администрации.

- Исходя из географического расположения усадьбы, природной красоты места этот объект вполне привлекательный для инвесторов. Тем более, что часть финансирования пойдет из федерального бюджета, — подчеркнул губернатор.

По словам министра культуры, к следующему сезону тут будет открыта музейная экспозиция.

Губернатор поинтересовался состоянием территории вокруг усадьбы, напомнив, что в прошлом году из регионального бюджета было выделено более 30 млн руб. на благоустройство парка.

- Были выполнены работы по очистке дна пруда, вывезен ил, убрана древесная растительность с берегов. Пруд заполнили водой. Сейчас его площадь около 40 га. Это чистый хороший водоем, здесь запущены мальки белого амура, карпа и толстолобика, — пояснил министр природных ресурсов и экологии Михаил Пантелеев.

Парк и пруд действительно получились замечательные.

- В 2018 году в рамках празднования 500-летия Тульского кремля и Засечной черты усадьба Мосоловых включена в число исторических объектов, подлежащих восстановлению, реставрации. Будет выделено финансирование, меценаты, входящие в оргкомитет празднования 500-летия, также не останутся в стороне — чтобы закончить этот объект. А местной администрации нужно поработать с инвесторами. Это уникальное место, и мы должны быть уверены в них. Тут нужно сделать центр притяжения по всем направлениям! — подчеркнул губернатор.

Затем Алексей Дюмин пошел общаться с жителями.

А мы заглянули внутрь дома Мосоловых.

На первом этаже и частично на втором будут располагаться музейные комнаты.

- Мосоловы въезжали в свой дом на карете — была специальная арка и просторное помещение на первом этаже. В будущем тут будет интерактивная зона для туристов, экскурсионное бюро, экспозиция об истории российской металлургии. Экспозицию помогают составлять все тульские предприятия, связанные с обработкой металла, — пояснила министр культуры.

По парадной лестнице можно подняться на второй этаж в большой зал. Здесь еще сохранились следы от разделения его на комнаты. Тут планируется картинная галерея.

В коридоре на полу сохранился белокаменный пол. По нему ходили еще сами промышленники Мосоловы!

По словам министра культуры Татьяны Рыбкиной и заведующей местного краеведческого музея Инны Матвеевой, элементы декора из усадьбы тщательно сохраняются. Например, старинные латунные ручки на дверях, балясины перил парадной лестницы, чугунные задвижки на печках дома, парадная лестница.

Зал, где будут проходить торжественные регистрации браков — министр уверена, что Дубна станет центром свадебного туризма — будет иметь выход на балкон с видом на пруд. Пока этот балкон отсутствует совсем.

Конечно, сейчас трудно представить, что еще пару лет назад тут жили люди, хотя, как говорит Инна Матвеева, квартиры тут были с удобствами — жители сами проводили водопровод и обустраивали канализацию.

Через дорогу от дома Мосоловых стоят бывшая прачечная, людская, конюшни.

Они — тоже часть усадьбы, но пока еще жилые дома. Когда реставраторы закончат с самим барским домом, они приступят к реставрации прачечной.

Хроника возрождения усадьбы

Первый шаг по возрождению усадьбы Мосоловых был сделан в 2014 году. Тогда была реконструирована плотина у зданий бывшего чугунолитейного завода. Но пруд, дом Мосоловых, парк по-прежнему представляли собой плачевное зрелище.

В июне 2015 года на оперативном совещании у губернатора министру культуры Тульской области Татьяне Рыбкиной поручили создать в Дубне музей российской металлургии, представить проект по реставрации здания и концепции будущего музея.

По словам министра культуры Татьяны Рыбкиной, «усадьба Мосоловых — уникальный памятник русской архитектуры с четырьмя парадными фасадами. Инициатива губернатора направлена на то, чтобы сохранить его, восстановить в первозданном виде, разместив здесь музей».

В августе 2015 года первый зам. губернатора Тульской области — председатель правительства региона Юрий Андрианов осмотрел усадьбу Мосоловых и пообщался с жителями. Он сообщил, что для них на деньги спонсоров уже строят новый дом. Как только их переселят, усадьбу начнут реставрировать. Также планируется благоустроить парк и очистить пруд.

2 февраля 2016 года на ул. Тургенева в Дубне был введен в эксплуатацию новый 21-квартирный дом (заказчик — Ре­гио­наль­ный фонд возрождения и развития объектов культурного наследия и поддержки населения «Тульский кремль»).

31 марта 2016 года в Дубне состоялась церемония вручения ключей от новых квартир жителям дома ансамбля промышленной усадьбы Мосоловых. Жители были просто счастливы — и из-за новых комфортабельных квартир, и за то, что «жемчужину» Дубны, наконец, начнут реставрировать.

2017 год. Восстановлен пруд — на средства регионального бюджета, и парк — по программе «народный бюджет». В настоящее время парк благоустроен, пруд заполнен водой и зарыблен.