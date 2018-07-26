Более 2000 жителей Тульской области пострадали от укусов клещей

С начала сезона зарегистрировано 2855 укусов клещей во всех районах Тульской области, 872 укушенных — дети. Наиболее часто люди подвергают себя риску при массовых выездах на природу, когда попадают на территории природных очагов обитания клещей и пренебрегают средствами защиты.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области следит за обращениями населения по факту присасывания клещей. Контроль осуществляется также за заболеваниями, передающимися при укусе клещей; проводятся противоклещевые обработки. Всего было обработано 1066 га территории Тульской области, в том числе 488 га территории летних оздоровительных учреждений.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области напоминает, что в случае присасывания клеща необходимо обратиться в медицинскую организацию для его удаления.

Исследовать клеща на наличие в нем возбудителей болезней можно в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» (Тула, ул. Оборонная, 114, тел. 37-39-56) с 8.30 до 16.00 ежедневно.

По вопросам профилактики инфекций, передающимися клещами консультацию можно получить в отделе эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области по телефонам 37-07-06, 37-33-25, 37-30-77.