В кластере «Октава» отметят День Победы

В зин-редакции с 14.00 до 18.00 состоится мастер-класс по изготовлению тематической газеты. Кураторы вместе с гостями кластера вспомнят семейные истории о войне, рассказы, передающиеся из поколения в поколение, и попробуют из этих разрозненных отрывков собрать газету, посвященную Дню Победы. Вход свободный.

В 18.00 на сцене Большого зала «Октавы» — проект тульской арт-площадки «Барабан»: театральная читка «Нюрнберг 48» по мотивам повести Эбби Манна «Суд над судьями», которая была написана на основе материалов военного трибунала в Нюрнберге.

Действие происходит в 1948 году, через два года после окончания процесса над бывшими руководителями гитлеровской Германии.

В ходе одного из «малых Нюрнбергских процессов» слушаются дела судей, служивших нацистскому режиму. Это был не только один из самых крупных судебных процессов в истории человечества, но и важнейшая веха в развитии международного права. Нюрнбергский процесс юридически закрепил окончательный разгром фашизма.

Эта читка — об уроках истории, которые никогда не потеряют своей актуальности. После выступления состоится традиционное обсуждение материала со зрителями. Эта повесть также легла в основу известной исторической драмы Стенли Крамера «Нюрнбергский процесс», за которую в 1961 году Эбби Манн был удостоен премии «Оскар».