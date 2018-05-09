В Туле прошел военный парад в честь Дня Победы

Фото Алексея Пирязева и пресс-службы правительства Тульской области.

9 мая, в День 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, на главной площади областного центра состоялся парад войск Тульского гарнизона.

Парадом командовал заместитель командира 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии, гвардии полковник Андрей Васильев.

Принимал парад начальник Тульского территориального гарнизона — командир 106-й воздушно-десантной дивизии, гвардии генерал-майор Павел Кирси.

Перед началом парада жителей и гостей региона поздравил с Днем Победы Губернатор Тульской области, Герой Российской Федерации, генерал-лейтенант Алексей Дюмин.

«Ни одна страна не совершала подоб­ных ратных и трудовых подвигов. Не знала, что на свете может быть массовый героизм. Ни один народ никогда не про­являл такого единства, упорства, бесстрашия. Такой несокрушимой веры в победу. Мощь этой священной, неистовой силы духа сломила хребет врага, которому покорились другие. И оказалась так велика, что передалась нам, наследникам солдат-победителей. Стала частью нашего национального характера. Дала возможность противостоять любым труд­ностям, вызовам и угрозам», — сказал глава региона.

Военный парад открыли барабанщики Тульского суворовского военного училища. За ними проследовала знаменная группа, которая пронесла Государственный флаг Российской Федерации и копию Знамени Победы — официального символа Победы советского народа в Великой Отечественной войне, и рота почетного караула.

В этом году в параде в Туле участвовали военнослужащие Президентского полка службы коменданта московского Кремля Федеральной службы охраны. Из них была составлена знаменная группа, а также линейные, по которым равнялись все парадные расчеты.

Торжественным маршем по площади прошли воины-десантники прославленной 106-й воздушно-десантной дивизии. Основу парадного расчета дивизии составляет личный состав 51-го гвардейского Краснознаменного ордена Суворова III степени парашютно-десантного полка, дислоцирующегося в Туле.

В военном параде также приняли участие сотрудники федеральной противопожарной службы и военнослужащие Главного управления МЧС России по Тульской области, военнослужащие Тульского Спасательного центра МЧС России, сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Тульской области.

Замкнули парадное шествие представители молодого поколения: парадный расчет Тульского суворовского военного училища, воспитанники Первомайской кадетской школы, юнармейцы, учащиеся центра детского-юношеского туризма и патриотического воспитания г. Тулы.

На площадь города-героя вышла механизированная колонна, которую возглавила легендарная «Катюша» — советская боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 на базе ЗИС-5, восстановленная специалистами научно-производственного объединения «СПЛАВ».

Затем проследовали образцы современной военной техники, находящиеся на вооружении Воздушно-десантных войск. Во главе колонны — боевые машины десанта второго поколения с экипажем.

По площади прошли колонны самоходной артиллерии 2С9 «Нона», БТР -десантного с противотанковыми установками «ФАГОТ» и зенитными установками «ИГЛА», БТР-82А, автомобилей специального назначения «Рысь», КамАЗов с 85-милиметровой пушкой Д-44, установок «Град».

В составе механизированной колонны вышли образцы вооружения, выпускаемые на заводах города Тулы — пусковая установка реактивной системы залпового огня «СМЕРЧ», разработанная научно-производственном объединением «СПЛАВ» в сотрудничестве с более чем 20 другими предприятиями.

На площадь вышло изделие научно-производственного объединения «Стрела» — боевая противодиверсионная машина «Тайфун-М» на базе БТР-80, задачи которой — сопровождение и защита подвижных грунтовых ракетных комплексов.

Разработки научно-производственного предприятия «Связь» были представлены мобильной установкой для приема и обработки радиотехнической информации на базе КамАЗ, предназначенной для управления полетами летательных аппаратов, а также стартовыми командными пунктами с узлом связи и проводной радиостанцией на базе УАЗ.

Кимовский радиоэлектромеханический завод был представлен автоматической системой управления войск противовоздушной обороны «Фундамент» на базе КамАЗ.

В составе парадной колонны по площади прошли машины радиационной, химической и биологической разведки — РХМ-8 на базе автомобиля «Тигр» и РХМ-6 на базе БТР-80. Проекты разработаны и выпускаются заводом «Тула».

Замкнули колонну боевые машины самоходного противотанкового ракетного комплекса «Корнет-ЭМ» на базе автомобиля «Тигр» и зенитно-ракетно-пушечные комплексы «Панцирь — С1» на базе КамАЗ. Проекты разработаны в Контрукторском бюро приборостроения имени академика Аркадия Георгиевича Шипунова, выпускаются на тульском предприятии «Щегловский вал» при участии АК «Туламашзавод», завода «Тулаточмаш», Центрального конструкторского бюро аппаратостроения.

Всего по площади Ленина прошли более 500 человек, было задействовано более 50 образцов современного вооружения.

Затем на главной площади Тулы началась театрализованная историческая часть Парада Победы. Дефиле и попурри из песен военных лет исполнил сводный оркестр Тульского гарнизона.