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В Туле прошла патриотическая акция «Синий платочек Победы»

В Туле прошла патриотическая акция «Синий платочек Победы»

Туляки станцевали под одноименную песню Клавдии Шульженко.

Сегодня, в День Победы, на трех площадках города — площади Ленина, площади Победы и территории Тульского государственного музея оружия — прошла патриотическая акция «Синий платочек Победы». Участники — более 1000 человек — закружились в вальсе под один из музыкальных символов военных лет — «Синий Платочек» Клавдии Шульженко.
 
К участию в акции приглашались все желающие. Репетиции парного танца проходили два раза — 3 и 6 мая.
 
Напомним, акция была организована Молодежным парламентом при Тульской областной Думе совместно с Тульской региональной общественной организацией по поддержке молодежи «Добрый мир» при поддержке Министерства молодежной политики Тульской области, депутатов, администрации города Тулы, благотворительного фонда «Русская Земля».
 
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