В 18.00 в Большом Зале пройдёт театральная читка «Нюрнберг 48» по мотивам повести Эбби Манна «Суд над судьями». Она была написана на основе материалов военного трибунала в Нюрнберге. Действие происходит в 1948 году, через два года после окончания процесса над главными нацистскими преступниками. В ходе одного из «малых Нюрнбергских процессов» слушаются дела судей, служивших нацистскому режиму.



Это повесть также легла в основу известной исторической драмы Стенли Крамера «Нюрнбергский процесс», за которую в 1961 году Эбби Манн был удостоен премии «Оскар».



Это читка об уроках истории, которые никогда не потеряют своей актуальности. После мероприятия состоится традиционное обсуждение увиденного.

Вход свободный.