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Нюрнберг 48

Нюрнберг 48

В 18.00 в Большом Зале пройдёт театральная читка «Нюрнберг 48» по мотивам повести Эбби Манна «Суд над судьями». Она была написана на основе материалов военного трибунала в Нюрнберге. Действие происходит в 1948 году, через два года после окончания процесса над главными нацистскими преступниками. В ходе одного из «малых Нюрнбергских процессов» слушаются дела судей, служивших нацистскому режиму.


Это повесть также легла в основу известной исторической драмы Стенли Крамера «Нюрнбергский процесс», за которую в 1961 году Эбби Манн был удостоен премии «Оскар».

Это читка об уроках истории, которые никогда не потеряют своей актуальности. После мероприятия состоится традиционное обсуждение увиденного.

Вход свободный.

Где и когда?
ОКТАВА, ОАО
Тула, Каминского ул., д.24
9 мая 2018, среда
18:00
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