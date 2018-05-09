Фоторепортаж: День Победы в Центральном парке Тулы

фото Юлии Александровой.

Центральный парк Тулы стал основным местом проведения праздничных мероприятий в честь Дня Победы. Именно здесь завершилось шествие Бессмертного полка, в котором, по словам организаторов, приняли участие около 150 тысяч человек.

В парке к этому времени уже начали работу разнообразные тематические площадки. Большая их часть распределилась по большому кругу. Гости парка могли посетить выставку ретро автомобилей и вооружения времен Великой Отечественной войны, окунуться в атмосферу военных лет на одной из интерактивных площадок, послушать песни военных лет, отведать полевой кухни и многие другое.

Кульминацией дня стало авиашоу от уже полюбившейся многим тулякам пилотажной группы «Первый полет», в составе которой был и уроженец г. Узловая Тульской области – абсолютный чемпион России, неоднократный чемпион и призер чемпионатов мира Олег Шполянский.

В нем принимали участие четыре единицы летной техники. Зрители смогли увидеть мастерство как одиночного, так и группового пилотажа. Сольные трюки традиционно исполняла Ирина Маркова.

Напомним, завершится День Победы праздничным фейерверком:

22.00 Праздничный салют. Ул. Галкина, рядом с бывшим ТЦ «Лакмин». 0+. Вход свободный

22.15 Фейерверк. Площадь им. В. И. Ленина. 0+. Вход свободный

22.15 Музыкальное многоуровневое пиротехническое шоу на реке Упе между Зареченским и Пролетарским мостом. 0+. Вход свободный