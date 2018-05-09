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Фоторепортаж: День Победы в Центральном парке Тулы
фото Юлии Александровой.

Фоторепортаж: День Победы в Центральном парке Тулы

Кульминацией дня стало авиашоу от уже полюбившейся многим тулякам пилотажной группы «Первый полет»

Центральный парк Тулы стал основным местом проведения праздничных  мероприятий в честь Дня Победы. Именно здесь завершилось шествие Бессмертного полка, в котором, по словам организаторов, приняли участие около 150 тысяч человек.

В парке к этому времени уже начали работу разнообразные тематические площадки. Большая их часть распределилась по большому кругу. Гости парка могли посетить выставку ретро автомобилей и вооружения времен Великой Отечественной войны, окунуться в атмосферу военных лет на одной из интерактивных площадок, послушать песни военных лет, отведать полевой кухни и многие другое.

Кульминацией дня стало авиашоу от уже полюбившейся многим тулякам пилотажной группы «Первый полет», в составе которой был и уроженец г. Узловая Тульской области – абсолютный чемпион России, неоднократный чемпион и призер чемпионатов мира Олег Шполянский. 

В нем принимали участие четыре единицы летной техники. Зрители смогли увидеть мастерство как одиночного, так и группового пилотажа. Сольные трюки традиционно исполняла Ирина Маркова. 

Галерея
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 1
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 2
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 3
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 4
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 5
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 6
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 7
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 8
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 9
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 10
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 11
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 12
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 13
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 14
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 15
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 16
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 17
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 18
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 19
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 20
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 21
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 22
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 23
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 24
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 25
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 26
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 27
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 28
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 29
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 30
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 31
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 32
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 33
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 34
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 35
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 36
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 37
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 38
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 39
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 40
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 41
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 42
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 43
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 44
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 45
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 46
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 47
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 48
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 49
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 50
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 51
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 52
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 53
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 54
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 55
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 56
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 57
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 58
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 59
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 60
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 61
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 62
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 63
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 64
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 65
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 66
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 67
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 68
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 69
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 70
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 71
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 72
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 73
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 74
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 75
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 76
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 77
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 78
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 79
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 80
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 81
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 82
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 83
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 84
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 85
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 86
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 87
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 88
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 89
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 90
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 91
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 92
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 93
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 94
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 95
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 96
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 97
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 98
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 99
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 100
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 101
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 102
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 103
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 104
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 105
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 106
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 107
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 108
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 109
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 110
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 111
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 112
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 113
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 114
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 115
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 116
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 117
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 118
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 119
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 120
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 121
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 122
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 123
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 124
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 125
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 126
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 127
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 128
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 129
День Победы в Центральном парке Тулы, Фото: 130
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Напомним, завершится День Победы праздничным фейерверком:

22.00 Праздничный салют. Ул. Галкина, рядом с бывшим ТЦ «Лакмин». 0+. Вход свободный

22.15 Фейерверк. Площадь им. В. И. Ленина. 0+. Вход свободный

22.15 Музыкальное многоуровневое пиротехническое шоу на реке Упе между Зареченским и Пролетарским мостом. 0+. Вход свободный

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