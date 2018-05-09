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150 тысяч туляков стали участниками «Бессмертного полка»: фоторепортаж
Фото Дмитрия Дзюбина и пресс-службы правительства Тульской области.

150 тысяч туляков стали участниками «Бессмертного полка»: фоторепортаж

Акция прошла в Туле в шестой раз.

9 мая по Туле прошел «Бессмертный полк». Парадная колонна по традиции начала свое движение от улицы Менделеевской, прошла через главную городскую площадь, далее – по проспекту Ленина и завершила свое шествие в Центральном парке культуры и отдыха имени П.П. Белоусова. Во главе колонны в автомобилях военных лет проехали ветераны Великой Отечественной войны.

В шествии принял участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Глава региона прошел с портретами своих дедов Ивана Богатырева и Василия Дюмина.

Иван Ефимович Богатырев в звании старшего лейтенанта командовал ротой мотострелкового полка с августа 1941 года. В октябре был тяжело ранен в оборонительном бою под Смоленском. Награжден орденом «Красная звезда», орденом Отечественной войны II степени, а также медалью «За Победу над Германией».

Василий Федотович Дюмин был призван на службу в 18 лет и направлен на Дальний Восток, где участвовал в войне с Японией. Был старшим сержантом, заместителем командира пулеметного взвода. В числе первых ворвался во вражескую траншею, уничтожил двух солдат неприятеля, за что был награжден медалью «За Отвагу».

Участникам шествия продемонстрировала свое мастерство авиационная группа высшего пилотажа Воздушно-космических сил «Русские витязи».

В честь ветеранов Великой Отечественной войны летчики совершили три пролета над колонной «Бессмертного полка» вместо одного.

Общегородское шествие сопровождал Губернаторский духовой оркестр, который передвигался вместе с колонной. По всему маршруту из стационарных динамиков транслировались песни и стихи военной тематики, исполненные туляками.

Акция «Бессмертный полк» прошла в Туле в шестой раз. По информации организаторов, в этом году в тульской колонне прошли 150 тысяч человек.

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Бессмертный полк 2018, Фото: 37
Бессмертный полк 2018, Фото: 38
Бессмертный полк 2018, Фото: 39
Бессмертный полк 2018, Фото: 40
Бессмертный полк 2018, Фото: 41
Бессмертный полк 2018, Фото: 42
Бессмертный полк 2018, Фото: 43
Бессмертный полк 2018, Фото: 44
Бессмертный полк 2018, Фото: 45
Бессмертный полк 2018, Фото: 46
Бессмертный полк 2018, Фото: 47
Бессмертный полк 2018, Фото: 48
Бессмертный полк 2018, Фото: 49
Бессмертный полк 2018, Фото: 50
Бессмертный полк 2018, Фото: 51
Бессмертный полк 2018, Фото: 52
Бессмертный полк 2018, Фото: 53
Бессмертный полк 2018, Фото: 54
Бессмертный полк 2018, Фото: 55
Бессмертный полк 2018, Фото: 56
Бессмертный полк 2018, Фото: 57
Бессмертный полк 2018, Фото: 58
Бессмертный полк 2018, Фото: 59
Бессмертный полк 2018, Фото: 60
Бессмертный полк 2018, Фото: 61
Бессмертный полк 2018, Фото: 62
Бессмертный полк 2018, Фото: 63
Бессмертный полк 2018, Фото: 64
Бессмертный полк 2018, Фото: 65
Бессмертный полк 2018, Фото: 66
Бессмертный полк 2018, Фото: 67
Бессмертный полк 2018, Фото: 68
Бессмертный полк 2018, Фото: 69
Бессмертный полк 2018, Фото: 70
Бессмертный полк 2018, Фото: 71
Бессмертный полк 2018, Фото: 72
Бессмертный полк 2018, Фото: 73
Бессмертный полк 2018, Фото: 74
Бессмертный полк 2018, Фото: 75
Бессмертный полк 2018, Фото: 76
Бессмертный полк 2018, Фото: 77
Бессмертный полк 2018, Фото: 78
Бессмертный полк 2018, Фото: 79
Бессмертный полк 2018, Фото: 80
Бессмертный полк 2018, Фото: 81
Бессмертный полк 2018, Фото: 82
Бессмертный полк 2018, Фото: 83
Бессмертный полк 2018, Фото: 84
Бессмертный полк 2018, Фото: 85
Бессмертный полк 2018, Фото: 86
Бессмертный полк 2018, Фото: 87
Бессмертный полк 2018, Фото: 88
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Бессмертный полк 2018, Фото: 117
Бессмертный полк 2018, Фото: 118
Бессмертный полк 2018, Фото: 119
Бессмертный полк 2018, Фото: 120
Бессмертный полк 2018, Фото: 121
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Бессмертный полк 2018, Фото: 123
Бессмертный полк 2018, Фото: 124
Бессмертный полк 2018, Фото: 125
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