150 тысяч туляков стали участниками «Бессмертного полка»: фоторепортаж

Фото Дмитрия Дзюбина и пресс-службы правительства Тульской области.

Акция прошла в Туле в шестой раз.

9 мая по Туле прошел «Бессмертный полк». Парадная колонна по традиции начала свое движение от улицы Менделеевской, прошла через главную городскую площадь, далее – по проспекту Ленина и завершила свое шествие в Центральном парке культуры и отдыха имени П.П. Белоусова. Во главе колонны в автомобилях военных лет проехали ветераны Великой Отечественной войны.

В шествии принял участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Глава региона прошел с портретами своих дедов Ивана Богатырева и Василия Дюмина.

Иван Ефимович Богатырев в звании старшего лейтенанта командовал ротой мотострелкового полка с августа 1941 года. В октябре был тяжело ранен в оборонительном бою под Смоленском. Награжден орденом «Красная звезда», орденом Отечественной войны II степени, а также медалью «За Победу над Германией».

Василий Федотович Дюмин был призван на службу в 18 лет и направлен на Дальний Восток, где участвовал в войне с Японией. Был старшим сержантом, заместителем командира пулеметного взвода. В числе первых ворвался во вражескую траншею, уничтожил двух солдат неприятеля, за что был награжден медалью «За Отвагу».

Участникам шествия продемонстрировала свое мастерство авиационная группа высшего пилотажа Воздушно-космических сил «Русские витязи».

В честь ветеранов Великой Отечественной войны летчики совершили три пролета над колонной «Бессмертного полка» вместо одного.

Общегородское шествие сопровождал Губернаторский духовой оркестр, который передвигался вместе с колонной. По всему маршруту из стационарных динамиков транслировались песни и стихи военной тематики, исполненные туляками.

Акция «Бессмертный полк» прошла в Туле в шестой раз. По информации организаторов, в этом году в тульской колонне прошли 150 тысяч человек.