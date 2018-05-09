День Победы в Туле: праздничный концерт и фейерверк

Фото Алексея Пирязева и пресс-службы правительства ТО.

9 мая в Туле для жителей и гостей города организовали праздничный концерт, который состоялся на площади Ленина. Перед его началом Тула присоединилась к Всероссийской минуте молчания. Туляки почтили память героев, павших на полях сражений.

На сцене выступил победитель второго сезона шоу «Голос» Сергей Волчков.

Праздничные мероприятия в честь Дня Победы завершились в Туле фейерверком.