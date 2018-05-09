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День Победы в Туле: праздничный концерт и фейерверк
Фото Алексея Пирязева и пресс-службы правительства ТО.

День Победы в Туле: праздничный концерт и фейерверк

На сцене на площади Ленина выступил победитель второго сезона шоу «Голос» Сергей Волчков.

9 мая в Туле для жителей и гостей города организовали праздничный концерт, который состоялся на площади Ленина. Перед его началом Тула присоединилась к Всероссийской минуте молчания. Туляки почтили память героев, павших на полях сражений.

На сцене выступил победитель второго сезона шоу «Голос» Сергей Волчков.

Праздничные мероприятия в честь Дня Победы завершились в Туле фейерверком.

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Салют в День победы, Фото: 1
Салют в День победы, Фото: 2
Салют в День победы, Фото: 3
Салют в День победы, Фото: 4
Салют в День победы, Фото: 5
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