Фото Алексея Пирязева и пресс-службы правительства ТО.
День Победы в Туле: праздничный концерт и фейерверк
На сцене на площади Ленина выступил победитель второго сезона шоу «Голос» Сергей Волчков.
9 мая в Туле для жителей и гостей города организовали праздничный концерт, который состоялся на площади Ленина. Перед его началом Тула присоединилась к Всероссийской минуте молчания. Туляки почтили память героев, павших на полях сражений.
На сцене выступил победитель второго сезона шоу «Голос» Сергей Волчков.
Праздничные мероприятия в честь Дня Победы завершились в Туле фейерверком.
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