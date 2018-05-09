Участники «Бессмертного полка» в Туле рассказали о своих героях

Фото Дмитрия Дзюбина, Юлии Александровой.

9 мая в Туле парад Победы на главной площади традиционно завершился шествием «Бессмертный полк». Уже в шестой раз колонна начала свое движение от улицы Менделеевской, прошла через главную городскую площадь, далее – по проспекту Ленина и завершила свое шествие в Центральном парке культуры и отдыха имени П.П. Белоусова. Во главе колонны в автомобилях военных лет проехали ветераны Великой Отечественной войны.

Участники «Бессмертного полка» прошли весь маршрут с портретами своих родных, воевавших на фронтах Великой Отечественной и помогавших бойцам Советской Армии в тылу. За каждым портретом кроется история не только каждой семьи, но и в целом страны-Победительницы.

Myslo пообщался с участниками шествия и узнал судьбу людей, с чьими портретами наши земляки сегодня прошли парадным шествием по главной площади Тулы.

Варвара и Ольга Савины:

- Сегодня вместе со мной в «Бессмертном полку» принимают участие мои дети – дочка Варвара и сын Николай. Мы живем в Кимовске, сын учится в Суворовском училище уже второй год, поэтому в этом году мы участвуем в шествии в Туле. На портретах мой прадед Иван Дементьевич Осташкин - во время войны он освобождал Украину - и мой дедушка Прохор Иванович. Он участвовал в Японской войне, потом он жил в Кемерове, где во время Великой Отечественной он работал на патронном заводе. Такие акции обязательно нужны – мы передаем нашим детям память о героях. Лично для меня участие в «Бессмертном полку» - это очень сокровенное, дань памяти, это очень сложно передать словами!

Нина Михайлова:

- Это мой отец Иван Петрович Натальчук. Когда началась война, он только закончил школу. С первых дней войны он добровольцем ушел на фронт. Победа очень тяжело досталась нашему народу! 9 мая 1945 года он встретил в Берлине. После войны он еще два года служил в армии. Очень тяжело об этом говорить, в январе этого года его не стало. Ему было 94 года. В этом году я впервые принимаю участие в шествии. Очень много людей, в том числе и молодежь и дети. Это очень эмоциональная акция, со слезами на глазах!

Мария, Дмитрий, Светлана и Андрей Кусакины:

- Мирон Григорьевич Денисов родом из Калужской области. Во время Великой Отечественной участвовал во взятии Венгрии, за что награжден медалью. Это наша семейная реликвия.

Судьба Григория Ивановича Топорова очень интересно сложилась. Накануне начала Великой Отечественной он работал на заводе и уехал в Белоруссию на обучение. В 1941 именно там его и застала война. Он попал в плен, сбежал из него и присоединился к партизанскому движению. Так и началась его военная жизнь. Он был тяжело ранен, после госпиталя встал в ряды Советских солдат. Он прошел всю войну.

Эта акция – «Бессмертный полк» - объединяет людей. Мы уже в четвертый раз принимаем участие, для нашей семьи это очень важно, передать память о своих героях детям, чтобы знали, чтобы помнили.

Михаил, Елена, Мирослав, Юлия Кубарские и Виктория Кабанова и Татьяна Ягьяева:

- На штендерах наши деды. Они прошли всю войну, получили тяжелейшие ранения, но остались живы, вернулись домой. Жизнь каждого из них удивительна! Из разных уголков Советского Союза они вступили в ряды Красной Армии. Егор Тихонович Логунов был ранен на Курской дуге, остался жив совершенно случайно. Фашистские солдаты добивали штыками раненых, а он оказался под трупами своих товарищей и штык его попросту не достал. Уже после войны он женился, у него родились дети. До конца жизни он работал трактористом.

Николай Филиппович Кубарский дошел до Берлина, а Михаил Арсентьевич Наумов был ранен под Германией.

Василий Георгиевич Кабанов был артиллеристом, служил в Тверской области. Он прошел всю войну, был дважды контужен. После войны он вместе с другими солдатами уехал в Ташкент. Туда же приехала бабушка. Так началась история нашей семьи.

Мы участвуем в «Бессмертном полку» второй раз. Это очень трудно передать словами. Это гордость за своих дедов, благодарность за то, что мы живы. Во время шествия казалось, что они с нами. Это праздник действительно со слезами на глазах.

Лариса Панова:

- Это мой папа Владимир Владимирович Панов. Он родился в 1924 году, в 1942 ушел на фронт, был командиром артиллерийского оборудования, воевал под Курском, освобождал Чехословакию, дошел до Берлина. В мирное время он работал учителем истории и обществоведения сначала в школе, а потом в Культпросветучилище в Липецкой области.

Я уже третий год принимаю участие в шествии, с каждым годом все больше людей, которые гордятся своими дедами и прадедами. Приятно, что очень много молодежи. Такие акции очень нужны. Мы, старшее поколение, привыкли к демонстрациям, к совместным праздникам, гордиться своей страной. Молодежи сегодня нужны настоящие ценности: помимо планшетов, смартфонов и технических достижений нужно испытывать гордость за свою историю, за свою Родину.

Возле памятника Льву Толстому участников шествия встречал Губернаторский духовой оркестр. По всему маршруту из стационарных динамиков транслировались песни и стихи о Великой Отечественной войне, исполненные туляками.

Myslo

Идея пройти по главной улице города с портретами героев, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, появилась в 2012 году в Томске. Ее авторами стали наши коллеги - журналисты - Сергей Лапенков, Сергей Колотовкин и Игорь Дмитриев.

Уже спустя год к акции присоединились 120 городов России, в том числе и Тула. С 2015 года шествие «Бессмертного полка» является обязательной частью парада в День Великой Победы.

На сегодняшний день к акции присоединились десятки миллионов человек из 80 стран мира.

8 мая, несмотря на все политические разногласия, резолюцию о международной акции «Бессмертный полк» впервые принял сенат штата Нью-Йорк в США.