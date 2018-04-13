Какие ТРЦ Тулы и области закрыты за нарушение правил пожарной безопасности

Фото: пресс-служба УФССП России по Тульской области

Сотрудники регионального Управления ФССП проводят работу по исполнению судебных решений о прекращении деятельности таких организаций.

На текущей неделе тульскими судебными приставами исполнены решения суда о прекращении деятельность организаций, в которых сотрудниками прокуратуры и МЧС выявлены нарушения правил противопожарной безопасности.

Эксплуатация нескольких тульских объектов – кинотеатра «Октябрь», торгового центра «Верона» и кафе «Ташкент», осуществлялась с множественными нарушениями. Судебные решения исполнены полностью, работа объектов прекращена до устранения нарушений. По той же причине закрыт и кинотеатр в «Гостином дворе».

Кроме того, приставами исполнено решение суда об административном приостановлении работы МБДОУ № 143 (детский сад «Тулячок») сроком на 90 суток.

Также в связи с невыполнением требований пожарной безопасности прекращена деятельность ТЦ «Западный» в Богородицке. Ранее мы сообщали, что в отношении руководства торгового центра возбуждено уголовное дело.

Всего за последнюю неделю судебными приставами-исполнителями в соответствии с решениями судов прекращена деятельность девяти различных объектов.