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У Тульской области может появиться китайский побратим
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

У Тульской области может появиться китайский побратим

С рабочим визитом наш регион посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в России Ли Хуэй.

Алексей Дюмин встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской народной республики в России Ли Хуэем. С КНР Тульскую область связывают давние и прочные торгово-экономические связи.  В 2017 году внешнеторговый оборот между нашим регионом и Китаем составил около 15 миллиардов рублей.

По словам Алексея Дюмина, у Тульской области есть реальный потенциал для увеличения этой цифры – стабильно развиваются металлургия, машиностроение, пищевая, легкая и химическая промышленность, а также туризм. Губернатор отметил, что достигнутые успех дают обширные возможности для совместных проектов:

Мы открыты и готовы налаживать новые партнерские связи во всех направлениях. Хотим, чтобы в наш регион приходили новые инвесторы из Китая.

В регионе уже успешно работают несколько крупных китайских компаний. Среди них – компания Great Wall, которая уже в 2019 году запустит свой первый в России автомобильный завод. Прорабатывается вопрос строительства завода по переработке рапса и сои, обсуждаются и перспективы сотрудничества в сфере жилищного строительства и обрабатывающей промышленности.

Налажено тесное сотрудничество с Китайским обществом дружбы с зарубежными странами – 19 студентов тульских вузов проходят бесплатное обучение в Пекинском Университете. ТулГУ также готов включиться в эту работу и принять студентов из КНР.

Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в России Ли Хуэй поблагодарил Алексея Дюмина за приглашение посетить Тульскую область. Дипломат также предложил сделать Тульскую область и Нинся-Хуэйский автономный район КНР побратимами. Алексей Дюмин поручил правительству региона создать рабочую группу для рассмотрения этого предложения.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:48 +2
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